Головна Авто Каверзний тест ПДР — куди дозволений рух

Каверзний тест ПДР — куди дозволений рух

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 07:35
Непростий тест ПДР: куди дозволений рух
Куди можна? Малюнок: "Тримай кермо"

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. За якою траєкторією дозволено рухатися водієві рожевого автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Тримай кермо".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Прямо.
  2. Прямо та праворуч.
  3. Прямо та ліворуч.
  4. Розворот.
  5. Прямо, праворуч та ліворуч.
  6. Усі напрямки дозволені.

Розбір задачі

Тест з ПДР: за якою траєкторією дозволений рух?

На перехресті водієві пропонуються чотири траєкторії для подальшого руху. Знак пріоритету 2.1 "Дати дорогу" на розвʼязання задачі не впливає. Знак 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом" дає зрозуміти, що розворот заборонений, адже у такому разі машина опиниться на зустрічній смузі.

Чи може водій повернути праворуч та ліворуч? Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух".

Таким чином, для поворотів ліворуч або праворуч водій мав зайняти крайню відповідно ліву або праву смугу. Але машина стоїть на центральній, тому дозволяється лише рух прямо.

Правильна відповідь

№1

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
