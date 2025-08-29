Непростой тест ПДД: куда разрешено движение

Куда можно? Рисунок: "Тримай кермо"

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. По какой траектории разрешено двигаться водителю розового автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Тримай кермо".

Варианты ответа

Прямо. Прямо и направо. Прямо и налево. Разворот. Прямо, направо и налево. Все направления разрешены.

Разбор задачи

На перекрестке водителю предлагаются четыре траектории для дальнейшего движения. Знак приоритета 2.1 "Уступить дорогу" на решение задачи не влияет. Знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением" дает понять, что разворот запрещен, ведь в таком случае машина окажется на встречной полосе.

Может ли водитель повернуть направо и налево? Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение".

Таким образом, для поворотов налево или направо водитель должен был занять крайнюю соответственно левую или правую полосу. Но машина стоит на центральной, поэтому разрешается только движение прямо.

Правильный ответ

№1

