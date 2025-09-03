Видео
Главная Авто Полезный тест ПДД — разрешен ли поворот направо

Полезный тест ПДД — разрешен ли поворот направо

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 19:45
Хитрый тест ПДД: разрешен ли поворот направо
Что разрешено? Рисунок: "Тримай кермо"

Задача на знание дорожных знаков и по теме о регулировании дорожного движения. Разрешен ли водителю красного автомобиля поворот направо в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Тримай кермо".

Читайте также:

Варианты ответа

  1. Разрешен.
  2. Запрещен.

Разбор задачи

Тест з ПДР: чи дозволений водію червоного авто поворот праворуч

На перекрестке водитель красного автомобиля намерен повернуть направо. Это позволяет ему сделать зеленая стрелка, включенная в дополнительной секции светофора вместе с основным красным сигналом.

Читаем пункт 8.7.3 ПДД:

"Сигнал в виде зеленой стрелки (стрелок) в дополнительной (дополнительных) секции вместе с желтым или красным сигналом светофора информирует водителя, что движение разрешается в указанном направлении при условии беспрепятственного пропуска транспортных средств, движущихся с других направлений".

Но не все так просто. Перед водителем установлены дорожные знаки 2.3 "Главная дорога" и 3.22 "Поворот направо запрещен". Если первый никак не влияет на решение задачи, то второй прямо запрещает выполнять задуманный маневр.

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

Знак приоритета — 2.3 "Главная дорога". А 3.22 "Поворот направо запрещен" — знак запрещающий, действие которого светофор не отменяет.

Таким образом водитель красного автомобиля не имеет права поворачивать направо.

Зачем тогда в дополнительной секции светофора установили зеленую стрелочку? Дело в том, что действие знака 3.22 не распространяется на транспортные средства, движущиеся по установленным маршрутам, то есть на общественный транспорт.

Правильный ответ

№2

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
