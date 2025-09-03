Хитрий тест ПДР: чи дозволений поворот праворуч

Що дозволено? Малюнок: "Тримай кермо"

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про регулювання дорожнього руху. Чи дозволений водієві червоного автомобіля поворот праворуч у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Тримай кермо".

Варіанти відповіді

Дозволений. Заборонений.

Розбір задачі

На перехресті водій червоного автомобіля має намір повернути праворуч. Це дозволяє йому зробити зелена стрілка, увімкнена у додатковій секції світлофора разом з основним червоним сигналом.

Читаємо пункт 8.7.3 ПДР:

"Сигнал у вигляді зеленої стрілки (стрілок) у додатковій (додаткових) секції разом з жовтим або червоним сигналом світлофора інформує водія про те, що рух дозволяється у вказаному напрямку за умови безперешкодного пропуску транспортних засобів, які рухаються з інших напрямків".

Але не все так просто. Перед водієм встановлені дорожні знаки 2.3 "Головна дорога" та 3.22 "Поворот праворуч заборонено". Якщо перший жодним чином не впливає на розвʼязання задачі, то другий прямо забороняє виконувати задуманий маневр.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Знак пріоритету — 2.3 "Головна дорога". А 3.22 "Поворот праворуч заборонено" — знак заборонний, дію якого світлофор не скасовує.

Таким чином водій червоного автомобіля не має права повертати праворуч.

Навіщо тоді в додатковій секції світлофора встановили зелену стрілочку? Річ у тім, що дія знаку 3.22 не поширюється на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами, тобто на громадський транспорт.

Правильна відповідь

№2

