Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Корисний тест ПДР — чи дозволений поворот праворуч

Корисний тест ПДР — чи дозволений поворот праворуч

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 19:45
Хитрий тест ПДР: чи дозволений поворот праворуч
Що дозволено? Малюнок: "Тримай кермо"

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про регулювання дорожнього руху. Чи дозволений водієві червоного автомобіля поворот праворуч у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Тримай кермо".

Реклама
Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Дозволений.
  2. Заборонений.

Розбір задачі

Тест з ПДР: чи дозволений водію червоного авто поворот праворуч

На перехресті водій червоного автомобіля має намір повернути праворуч. Це дозволяє йому зробити зелена стрілка, увімкнена у додатковій секції світлофора разом з основним червоним сигналом.

Читаємо пункт 8.7.3 ПДР:

"Сигнал у вигляді зеленої стрілки (стрілок) у додатковій (додаткових) секції разом з жовтим або червоним сигналом світлофора інформує водія про те, що рух дозволяється у вказаному напрямку за умови безперешкодного пропуску транспортних засобів, які рухаються з інших напрямків".

Але не все так просто. Перед водієм встановлені дорожні знаки 2.3 "Головна дорога" та 3.22 "Поворот праворуч заборонено". Якщо перший жодним чином не впливає на розвʼязання задачі, то другий прямо забороняє виконувати задуманий маневр.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Знак пріоритету — 2.3 "Головна дорога". А 3.22 "Поворот праворуч заборонено" — знак заборонний, дію якого світлофор не скасовує.

Таким чином водій червоного автомобіля не має права повертати праворуч.

Навіщо тоді в додатковій секції світлофора встановили зелену стрілочку? Річ у тім, що дія знаку 3.22 не поширюється на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами, тобто на громадський транспорт.

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації