Заплутаний тест ПДР: за якою траєкторією дозволений проїзд

Задача на знання дорожніх знаків. В яких напрямках дозволений рух водієві синього автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Варіанти відповіді

А та В. Лише В. В та Д. Усі, окрім Г. А, В та Д.

Розбір задачі

Перед водієм встановлено знак 4.1 "Рух прямо", який дозволяє проїзд лише у вказаному напрямку, а отже, повернути ліворуч за траєкторією Б водій не може.

Але цей знак не забороняє поворот праворуч у двори та на інші прилеглі до дороги території, зокрема на АЗС, позначену знаком 6.7.1 "Автозаправні станції". Таким чином траєкторія А водієві дозволена.

Варто зазначити, що знак 4.1 діє до наступного перехрестя, де встановлено знак 3.23 "Поворот ліворуч заборонено", який забороняє лівий поворот, але дозволяє розворот. Таким чином на другому перехресті водієві дозволені траєкторії В та Д.

Правильна відповідь

№5

