Хитрий тест ПДР — куди дозволений проїзд

Хитрий тест ПДР — куди дозволений проїзд

Дата публікації: 9 вересня 2025 19:45
Заплутаний тест ПДР: за якою траєкторією дозволений проїзд
Куди можна? Малюнок: "ПДР онлайн. Вивчаємо, повторюємо".

Задача на знання дорожніх знаків. В яких напрямках дозволений рух водієві синього автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала спільнота "ПДР онлайн. Вивчаємо, повторюємо".

Варіанти відповіді

  1. А та В.
  2. Лише В.
  3. В та Д.
  4. Усі, окрім Г.
  5. А, В та Д.

Розбір задачі

Тест з ПДР: в яких напрямках дозволений проїзд?

Перед водієм встановлено знак 4.1 "Рух прямо", який дозволяє проїзд лише у вказаному напрямку, а отже, повернути ліворуч за траєкторією Б водій не може.

Але цей знак не забороняє поворот праворуч у двори та на інші прилеглі до дороги території, зокрема на АЗС, позначену знаком 6.7.1 "Автозаправні станції". Таким чином траєкторія А водієві дозволена.

Варто зазначити, що знак 4.1 діє до наступного перехрестя, де встановлено знак 3.23 "Поворот ліворуч заборонено", який забороняє лівий поворот, але дозволяє розворот. Таким чином на другому перехресті водієві дозволені траєкторії В та Д.

Правильна відповідь

№5

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
