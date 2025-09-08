Тест ПДР: чи може вантажівка виконати розворот в правої смуги

Що дозволено? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Чи може водій вантажівки виконати розворот з правої смуги у зображеній на малюнку ситуації?

Варіанти відповіді

Може. Може, якщо габарити заважають йому це зробити з лівої смуги. Може, попередньо давши дорогу жовтому автомобілю. Може, за дотримання умов, зазначених у відповідях 2 та 3. Не може.

Розбір задачі

Водій вантажівки має намір розвернутися з правої смуги, тобто не з відповідної крайньої лівої смуги, як того вимагає пункт 10.4 ПДР.

Але такому великогабаритному транспорту не можливо розвернутися з лівої смуги, тому читаємо пункт 10.6 ПДР:

"Якщо транспортний засіб через свої габарити або інші причини не може виконати поворот чи розворот з відповідного крайнього положення, дозволяється відступити від вимог пункту 10.4 цих Правил, якщо це не суперечить вимогам заборонних чи наказових дорожніх знаків, дорожньої розмітки та не створить небезпеки чи перешкод іншим учасникам руху".

Стосовно жовтого легкового автомобіля, то водій вантажівки перед виконанням маневру має його пропустити.

Читаємо 2 частину пункту 10.4 ПДР:

"Водій, що виконує поворот ліворуч або розворот поза перехрестям з відповідного крайнього положення на проїзній частині даного напрямку, повинен дати дорогу зустрічним транспортним засобам, а при виконанні цих маневрів не з крайнього лівого положення на проїзній частині — і попутним транспортним засобам".

Правильна відповідь

№4

