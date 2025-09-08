Тест ПДД: может ли грузовик выполнить разворот в правой полосе

Что разрешено? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Может ли водитель грузовика выполнить разворот с правой полосы в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Может. Может, если габариты мешают ему это сделать с левой полосы. Может, предварительно уступив дорогу желтому автомобилю. Может, при соблюдении условий, указанных в ответах 2 и 3. Не может.

Разбор задачи

Водитель грузовика намерен развернуться с правой полосы, то есть не с соответствующей крайней левой полосы, как того требует пункт 10.4 ПДД.

Но такому крупногабаритному транспорту невозможно развернуться с левой полосы, поэтому читаем пункт 10.6 ПДД:

"Если транспортное средство из-за своих габаритов или других причин не может выполнить поворот или разворот из соответствующего крайнего положения, разрешается отступить от требований пункта 10.4 этих Правил, если это не противоречит требованиям запрещающих или приказных дорожных знаков, дорожной разметки и не создаст опасности или препятствий другим участникам движения".

Относительно желтого легкового автомобиля, то водитель грузовика перед выполнением маневра должен его пропустить.

Читаем 2 часть пункта 10.4 ПДД:

"Водитель, выполняющий поворот налево или разворот вне перекрестка из соответствующего крайнего положения на проезжей части данного направления, должен уступить дорогу встречным транспортным средствам, а при выполнении этих маневров не из крайнего левого положения на проезжей части — и попутным транспортным средствам".

Правильный ответ

№4

