Запутанный тест ПДД: по какой траектории разрешен проезд

Задача на знание дорожных знаков. В каких направлениях разрешено движение водителю синего автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Варианты ответа

А и В. Только В. В и Д. Все, кроме Г. А, В и Д.

Разбор задачи

Перед водителем установлен знак 4.1 "Движение прямо", который разрешает проезд только в указанном направлении, а значит, повернуть налево по траектории Б водитель не может.

Но этот знак не запрещает поворот направо во дворы и на другие прилегающие к дороге территории, в частности на АЗС, обозначенную знаком 6.7.1 "Автозаправочные станции". Таким образом траектория А водителю разрешена.

Стоит отметить, что знак 4.1 действует до следующего перекрестка, где установлен знак 3.23 "Поворот налево запрещен", который запрещает левый поворот, но позволяет разворот. Таким образом на втором перекрестке водителю разрешены траектории В и Д.

Правильный ответ

№5

