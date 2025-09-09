Видео
Хитрый тест ПДД — куда разрешен проезд

Хитрый тест ПДД — куда разрешен проезд

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 19:45
Запутанный тест ПДД: по какой траектории разрешен проезд
Куда можно? Рисунок: "ПДД онлайн. Изучаем, повторяем".

Задача на знание дорожных знаков. В каких направлениях разрешено движение водителю синего автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложило сообщество "ПДД онлайн. Изучаем, повторяем".

Читайте также:

Варианты ответа

  1. А и В.
  2. Только В.
  3. В и Д.
  4. Все, кроме Г.
  5. А, В и Д.

Разбор задачи

Тест з ПДР: в яких напрямках дозволений проїзд?

Перед водителем установлен знак 4.1 "Движение прямо", который разрешает проезд только в указанном направлении, а значит, повернуть налево по траектории Б водитель не может.

Но этот знак не запрещает поворот направо во дворы и на другие прилегающие к дороге территории, в частности на АЗС, обозначенную знаком 6.7.1 "Автозаправочные станции". Таким образом траектория А водителю разрешена.

Стоит отметить, что знак 4.1 действует до следующего перекрестка, где установлен знак 3.23 "Поворот налево запрещен", который запрещает левый поворот, но позволяет разворот. Таким образом на втором перекрестке водителю разрешены траектории В и Д.

Правильный ответ

№5

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
