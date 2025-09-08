Тест ПДД на перекрестке: кто за кем проедет

Спорный тест ПДД — кто за кем проедет перекресток
Задача по теме о проезде перекрестков. В каком порядке разъедутся транспортные средства на перекрестке в изображенной на рисунке ситуации?
Варианты ответа
- Грузовик, желтый, белый автомобили.
- Желтый автомобиль, грузовик, белый автомобиль.
- Белый автомобиль, грузовик, желтый автомобиль.
- Белый, желтый автомобили, грузовик.
Разбор задачи
На перекрестке водители белого и желтого автомобилей проезжают прямо, а водитель грузовика поворачивает налево.
Согласно знакам 2.1 "Уступить дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги", белая и желтая машина находятся на второстепенных дорогах, поэтому обязаны пропустить грузовик, который проедет первым.
Читаем пункт 16.11 ПДД:
"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".
Вторым проедет водитель желтого авто, ведь находясь на равнозначной с водителем белого автомобиля дороге, приближается к нему с правой стороны.
Читаем пункт 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
Правильный ответ
№1
