Тест ПДД на перекрестке: кто за кем проедет

Рисунок: "Школа Авто"

Задача по теме о проезде перекрестков. В каком порядке разъедутся транспортные средства на перекрестке в изображенной на рисунке ситуации?

Варианты ответа

Грузовик, желтый, белый автомобили. Желтый автомобиль, грузовик, белый автомобиль. Белый автомобиль, грузовик, желтый автомобиль. Белый, желтый автомобили, грузовик.

Разбор задачи

На перекрестке водители белого и желтого автомобилей проезжают прямо, а водитель грузовика поворачивает налево.

Согласно знакам 2.1 "Уступить дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги", белая и желтая машина находятся на второстепенных дорогах, поэтому обязаны пропустить грузовик, который проедет первым.

Читаем пункт 16.11 ПДД:

"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".

Вторым проедет водитель желтого авто, ведь находясь на равнозначной с водителем белого автомобиля дороге, приближается к нему с правой стороны.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Правильный ответ

№1

