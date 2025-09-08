Видео
Главная Авто Спорный тест ПДД — кто за кем проедет перекресток

Спорный тест ПДД — кто за кем проедет перекресток

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 19:45
Тест ПДД на перекрестке: кто за кем проедет
Кто первый? Рисунок: "Школа Авто"

Задача по теме о проезде перекрестков. В каком порядке разъедутся транспортные средства на перекрестке в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Школа Авто".

Варианты ответа

  1. Грузовик, желтый, белый автомобили.
  2. Желтый автомобиль, грузовик, белый автомобиль.
  3. Белый автомобиль, грузовик, желтый автомобиль.
  4. Белый, желтый автомобили, грузовик.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто проїде перехрестя першим?

На перекрестке водители белого и желтого автомобилей проезжают прямо, а водитель грузовика поворачивает налево.

Согласно знакам 2.1 "Уступить дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги", белая и желтая машина находятся на второстепенных дорогах, поэтому обязаны пропустить грузовик, который проедет первым.

Читаем пункт 16.11 ПДД:

"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".

Вторым проедет водитель желтого авто, ведь находясь на равнозначной с водителем белого автомобиля дороге, приближается к нему с правой стороны.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Правильный ответ

№1

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
