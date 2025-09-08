Тест ПДР на перехресті: хто за ким проїде

Хто перший? Малюнок: "Школа Авто"

Задача з теми про проїзд перехресть. В якому порядку розʼїдуться транспортні засоби на перехресті у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Школа Авто".

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

Вантажівка, жовтий, білий автомобілі. Жовтий автомобіль, вантажівка, білий автомобіль. Білий автомобіль, вантажівка, жовтий автомобіль. Білий, жовтий автомобілі, вантажівка.

Розбір задачі

На перехресті водії білого та жовтого автомобілів проїжджають прямо, а водій вантажівки повертає ліворуч.

Згідно зі знаками 2.1 "Дати дорогу" та 7.8 "Напрямок головної дороги", біла та жовта машина перебувають на другорядних дорогах, тому зобовʼязані пропустити вантажівку. яка проїде першою.

Читаємо пункт 16.11 ПДР:

"На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху".

Другим проїде водій жовтого авто, адже перебуваючи на рівнозначній з водієм білого автомобіля дорозі, наближається до нього з правого боку.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Правильна відповідь

№1

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху: