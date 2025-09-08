Відео
Спірний тест ПДР — хто за ким проїде перехрестя

Спірний тест ПДР — хто за ким проїде перехрестя

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 19:45
Тест ПДР на перехресті: хто за ким проїде
Хто перший? Малюнок: "Школа Авто"

Задача з теми про проїзд перехресть. В якому порядку розʼїдуться транспортні засоби на перехресті у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Школа Авто".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Вантажівка, жовтий, білий автомобілі.
  2. Жовтий автомобіль, вантажівка, білий автомобіль.
  3. Білий автомобіль, вантажівка, жовтий автомобіль.
  4. Білий, жовтий автомобілі, вантажівка.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто проїде перехрестя першим?

На перехресті водії білого та жовтого автомобілів проїжджають прямо, а водій вантажівки повертає ліворуч.

Згідно зі знаками 2.1 "Дати дорогу" та 7.8 "Напрямок головної дороги", біла та жовта машина перебувають на другорядних дорогах, тому зобовʼязані пропустити вантажівку. яка проїде першою.

Читаємо пункт 16.11 ПДР:

"На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху".

Другим проїде водій жовтого авто, адже перебуваючи на рівнозначній з водієм білого автомобіля дорозі, наближається до нього з правого боку.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Правильна відповідь

№1

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
