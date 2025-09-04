Відео
Головна Авто Тест ПДР на складному перехресті — хто за ким проїде

Тест ПДР на складному перехресті — хто за ким проїде

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 19:45
Тест ПДР: в якому порядку водії проїдуть складне перехрестя
Хто останній? Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про проїзд перехресть. В якому порядку розʼїдуться транспортні засоби на перехресті у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Варіанти відповіді

  1. Трамвай №1, трамвай №2, червоний, фіолетовий, зелений автомобілі.
  2. Трамвай №2, трамвай №1, червоний, зелений, фіолетовий автомобілі.
  3. Трамвай №2, трамвай №1, фіолетовий, червоний, зелений автомобілі.
  4. Трамвай №2, червоний автомобіль, трамвай №1, фіолетовий, зелений автомобілі.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто за ким проїде на перехресті з трамваями?

На перехресті водії трамвая №1 та фіолетового автомобіля повертають ліворуч, водії трамвая №2 та зеленого автомобіля — праворуч, а водій червоної машини рухається прямо. Перехрестя нерегульоване (відсутні світлофори та регулювальник), але на ньому є знаки пріоритету.

Згідно зі знаками 2.3 "Головна дорога" та 2.1 "Дати дорогу", на другорядних дорогах перебувають водії зеленої та фіолетової машин, тому проїдуть останніми. Відповідно водії обидвох трамваїв та червоного автомобіля рухаються головними.

Читаємо пункт 16.11 ПДР:

"На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху".

Водій червоного автомобіля має поступитися обидвом трамваям та проїде перехрестя третім.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього по рівнозначній дорозі".

Трамвай №1 проїде другим, адже він повертає ліворуч, тому має пропустити трамвай №2, який повертає праворуч та рушить першим.

Читаємо пункт 16.13 ПДР

"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо чи праворуч. Цим правилом повинні керуватися між собою і водії трамваїв".

Після цього перехрестя також за пунктом 16.13 проїде водій зеленої машини, який повертає праворуч. Останнім залишить перехрестя водій фіолетового авто, який повертає ліворуч.

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
