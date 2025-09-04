Тест ПДД: в каком порядке водители проедут сложный перекресток

Кто последний? Рисунок: Exist.ua

Задача по теме о проезде перекрестков. В каком порядке разъедутся транспортные средства на перекрестке в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Реклама

Читайте также:

Варианты ответа

Трамвай №1, трамвай №2, красный, фиолетовый, зеленый автомобили. Трамвай №2, трамвай №1, красный, зеленый, фиолетовый автомобили. Трамвай №2, трамвай №1, фиолетовый, красный, зеленый автомобили. Трамвай №2, красный автомобиль, трамвай №1, фиолетовый, зеленый автомобили.

Разбор задачи

На перекрестке водители трамвая №1 и фиолетового автомобиля поворачивают налево, водители трамвая №2 и зеленого автомобиля — направо, а водитель красной машины движется прямо. Перекресток нерегулируемый (отсутствуют светофоры и регулировщик), но на нем есть знаки приоритета.

Согласно знакам 2.3 "Главная дорога" и 2.1 "Уступить дорогу", на второстепенных дорогах находятся водители зеленой и фиолетовой машин, поэтому проедут последними. Соответственно водители обоих трамваев и красного автомобиля движутся по главным.

Читаем пункт 16.11 ПДД:

"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".

Водитель красного автомобиля должен уступить обоим трамваям и проедет перекресток третьим.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге".

Трамвай №1 проедет вторым, ведь он поворачивает налево, поэтому должен пропустить трамвай №2, который поворачивает направо и двинется первым.

Читаем пункт 16.13 ПДД:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо. Этим правилом должны руководствоваться между собой и водители трамваев".

После этого перекресток также по пункту 16.13 проедет водитель зеленой машины, который поворачивает направо. Последним покинет перекресток водитель фиолетового авто, который поворачивает налево.

Правильный ответ

№2

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения: