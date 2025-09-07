Відео
Головна Авто Цікавий тест ПДР — хто з водіїв може їхати найшвидше

Цікавий тест ПДР — хто з водіїв може їхати найшвидше

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 11:45
Тест ПДР: хто з водіїв може їхати з найбільшою швидкістю
Хто найшвидший? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про швидкість руху. Кому з водіїв дозволяється рух з найбільшою швидкістю у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Автобуса.
  2. Автобуса та вантажівки.
  3. Мотоцикла.
  4. Вантажівки.
  5. Вантажівки та мотоцикла.
  6. Для всіх максимальна швидкість однакова.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто з водіїв може рухатися швидше за інших?

Автомобільною дорогою з окремими проїзними частинами, що відокремлені одна від одної розділювальною смугою, рухаються автобус, мотоцикл та вантажівка.

Читаємо пункт 12.6 ПДР:

"Поза населеними пунктами на всіх дорогах та на дорогах, що проходять через населені пункти, позначені знаком 5.51 дозволяється рух зі швидкістю:

  • автобусам (мікроавтобусам), що здійснюють перевезення організованих груп дітей, легковим автомобілям з причепом і мотоциклам — не більше 80 км/год;
  • транспортним засобам, якими керують водії із стажем до 2 років, — не більше 70 км/год;
  • вантажним автомобілям, що перевозять людей у кузові, та мопедам, — не більше 60 км/год;
  • автобусам (за винятком мікроавтобусів) — не більше 90 км/год;
  • іншим транспортним засобам: на автомобільній дорозі, що позначена дорожнім знаком 5.1 — не більше 130 км/год; на автомобільній дорозі з окремими проїзними частинами, що відокремлені одна від одної розділювальною смугою — не більше 110 км/год; на інших автомобільних дорогах — не більше 90 км/год".

На автобусі немає знака "Діти", тому водію цього транспортного засобу дозволяється рух зі швидкістю не більш як 90 км/год, мотоциклісту — не більш як 80 км/год. 

Водію вантажівки, який не перевозить людей у кузові у зображеній на малюнку ситуації, на автомобільній дорозі з окремими проїзними частинами, що відокремлені одна від одної розділювальною смугою, дозволяється рух зі швидкістю не більш як 110 км/год.

Правильна відповідь

№4

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
