Тест ПДР: хто з водіїв може їхати з найбільшою швидкістю

Хто найшвидший? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про швидкість руху. Кому з водіїв дозволяється рух з найбільшою швидкістю у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Автобуса. Автобуса та вантажівки. Мотоцикла. Вантажівки. Вантажівки та мотоцикла. Для всіх максимальна швидкість однакова.

Розбір задачі

Автомобільною дорогою з окремими проїзними частинами, що відокремлені одна від одної розділювальною смугою, рухаються автобус, мотоцикл та вантажівка.

Читаємо пункт 12.6 ПДР:

"Поза населеними пунктами на всіх дорогах та на дорогах, що проходять через населені пункти, позначені знаком 5.51 дозволяється рух зі швидкістю:

автобусам (мікроавтобусам), що здійснюють перевезення організованих груп дітей, легковим автомобілям з причепом і мотоциклам — не більше 80 км/год;

транспортним засобам, якими керують водії із стажем до 2 років, — не більше 70 км/год;

вантажним автомобілям, що перевозять людей у кузові, та мопедам, — не більше 60 км/год;

автобусам (за винятком мікроавтобусів) — не більше 90 км/год;

іншим транспортним засобам: на автомобільній дорозі, що позначена дорожнім знаком 5.1 — не більше 130 км/год; на автомобільній дорозі з окремими проїзними частинами, що відокремлені одна від одної розділювальною смугою — не більше 110 км/год; на інших автомобільних дорогах — не більше 90 км/год".

На автобусі немає знака "Діти", тому водію цього транспортного засобу дозволяється рух зі швидкістю не більш як 90 км/год, мотоциклісту — не більш як 80 км/год.

Водію вантажівки, який не перевозить людей у кузові у зображеній на малюнку ситуації, на автомобільній дорозі з окремими проїзними частинами, що відокремлені одна від одної розділювальною смугою, дозволяється рух зі швидкістю не більш як 110 км/год.

Правильна відповідь

№4

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: