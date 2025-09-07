Видео
Интересный тест ПДД — кто из водителей может ехать быстрее всех

Интересный тест ПДД — кто из водителей может ехать быстрее всех

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 11:45
Тест ПДД: кто из водителей может ехать с наибольшей скоростью
Кто самый быстрый? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о скорости движения. Кому из водителей разрешается движение с наибольшей скоростью в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Автобуса.
  2. Автобуса и грузовика.
  3. Мотоцикла.
  4. Грузовика.
  5. Грузовика и мотоцикла.
  6. Для всех максимальная скорость одинакова.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто з водіїв може рухатися швидше за інших?

По автомобильной дороге с отдельными проезжими частями, отделенными друг от друга разделительной полосой, движутся автобус, мотоцикл и грузовик.

Читаем пункт 12.6 ПДД:

"Вне населенных пунктов на всех дорогах и на дорогах, проходящих через населенные пункты, обозначенные знаком 5.51 разрешается движение со скоростью:

  • автобусам (микроавтобусам), осуществляющим перевозку организованных групп детей, легковым автомобилям с прицепом и мотоциклам — не более 80 км/ч;
  • транспортным средствам, которыми управляют водители со стажем до 2 лет, — не более 70 км/ч;
  • грузовым автомобилям, перевозящим людей в кузове, и мопедам, — не более 60 км/ч;
  • автобусам (за исключением микроавтобусов) - не более 90 км/ч;
  • другим транспортным средствам: на автомобильной дороге, обозначенной дорожным знаком 5.1 - не более 130 км/ч; на автомобильной дороге с отдельными проезжими частями, отделенными друг от друга разделительной полосой — не более 110 км/ч; на других автомобильных дорогах — не более 90 км/ч".

На автобусе нет знака "Дети", поэтому водителю этого транспортного средства разрешается движение со скоростью не более 90 км/ч, мотоциклисту — не более 80 км/ч.

Водителю грузовика, который не перевозит людей в кузове в изображенной на рисунке ситуации, на автомобильной дороге с отдельными проезжими частями, отделенными друг от друга разделительной полосой, разрешается движение со скоростью не более 110 км/ч.

Правильный ответ

№4

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
