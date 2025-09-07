Тест ПДД: кто из водителей может ехать с наибольшей скоростью

Интересный тест ПДД — кто из водителей может ехать быстрее всех
Задача по теме о скорости движения. Кому из водителей разрешается движение с наибольшей скоростью в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Автобуса.
- Автобуса и грузовика.
- Мотоцикла.
- Грузовика.
- Грузовика и мотоцикла.
- Для всех максимальная скорость одинакова.
Разбор задачи
По автомобильной дороге с отдельными проезжими частями, отделенными друг от друга разделительной полосой, движутся автобус, мотоцикл и грузовик.
Читаем пункт 12.6 ПДД:
"Вне населенных пунктов на всех дорогах и на дорогах, проходящих через населенные пункты, обозначенные знаком 5.51 разрешается движение со скоростью:
- автобусам (микроавтобусам), осуществляющим перевозку организованных групп детей, легковым автомобилям с прицепом и мотоциклам — не более 80 км/ч;
- транспортным средствам, которыми управляют водители со стажем до 2 лет, — не более 70 км/ч;
- грузовым автомобилям, перевозящим людей в кузове, и мопедам, — не более 60 км/ч;
- автобусам (за исключением микроавтобусов) - не более 90 км/ч;
- другим транспортным средствам: на автомобильной дороге, обозначенной дорожным знаком 5.1 - не более 130 км/ч; на автомобильной дороге с отдельными проезжими частями, отделенными друг от друга разделительной полосой — не более 110 км/ч; на других автомобильных дорогах — не более 90 км/ч".
На автобусе нет знака "Дети", поэтому водителю этого транспортного средства разрешается движение со скоростью не более 90 км/ч, мотоциклисту — не более 80 км/ч.
Водителю грузовика, который не перевозит людей в кузове в изображенной на рисунке ситуации, на автомобильной дороге с отдельными проезжими частями, отделенными друг от друга разделительной полосой, разрешается движение со скоростью не более 110 км/ч.
Правильный ответ
№4
