Тест ПДД: кто из водителей может ехать с наибольшей скоростью

Кто самый быстрый? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о скорости движения. Кому из водителей разрешается движение с наибольшей скоростью в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Автобуса. Автобуса и грузовика. Мотоцикла. Грузовика. Грузовика и мотоцикла. Для всех максимальная скорость одинакова.

Разбор задачи

По автомобильной дороге с отдельными проезжими частями, отделенными друг от друга разделительной полосой, движутся автобус, мотоцикл и грузовик.

Читаем пункт 12.6 ПДД:

"Вне населенных пунктов на всех дорогах и на дорогах, проходящих через населенные пункты, обозначенные знаком 5.51 разрешается движение со скоростью:

автобусам (микроавтобусам), осуществляющим перевозку организованных групп детей, легковым автомобилям с прицепом и мотоциклам — не более 80 км/ч;

транспортным средствам, которыми управляют водители со стажем до 2 лет, — не более 70 км/ч;

грузовым автомобилям, перевозящим людей в кузове, и мопедам, — не более 60 км/ч;

автобусам (за исключением микроавтобусов) - не более 90 км/ч;

другим транспортным средствам: на автомобильной дороге, обозначенной дорожным знаком 5.1 - не более 130 км/ч; на автомобильной дороге с отдельными проезжими частями, отделенными друг от друга разделительной полосой — не более 110 км/ч; на других автомобильных дорогах — не более 90 км/ч".

На автобусе нет знака "Дети", поэтому водителю этого транспортного средства разрешается движение со скоростью не более 90 км/ч, мотоциклисту — не более 80 км/ч.

Водителю грузовика, который не перевозит людей в кузове в изображенной на рисунке ситуации, на автомобильной дороге с отдельными проезжими частями, отделенными друг от друга разделительной полосой, разрешается движение со скоростью не более 110 км/ч.

Правильный ответ

№4

