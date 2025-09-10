Экспресс-тест ПДД: в каком порядке разъедутся авто

Быстрый тест ПДД — в каком порядке разъедутся авто
Задача по темам о проезде перекрестков и о регулировании дорожного движения. В каком порядке автомобили проедут перекресток в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "Тримай кермо".
Варианты ответа
- Черный, зеленый, белый автомобиль.
- Белый, зеленый, черный автомобиль.
- Зеленый, черный, белый автомобиль.
- Зеленый, белый, черный автомобиль.
Разбор задачи
На перекрестке водители черного и зеленого автомобилей поворачивают налево, а водитель белой машины проезжает прямо. Работает светофор, поэтому на знак приоритета 2.3 "Главная дорога" можно не обращать внимания.
Читаем пункт 8.3 ПДД:
"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".
Все проезжают на зеленый свет: водители белого и зеленого авто — на сигнал в основной секции светофора, водитель черного — на зеленую стрелочку в дополнительной секции при основном красном.
Последним покинет перекресток водитель черной машины, ведь он должен пропустить транспортные средства, которые движутся с других направлений.
Читаем пункт 16.9 ПДД:
"Во время движения в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений".
Первым проедет белый автомобиль, который движется прямо, а за ним — зеленый, ведь он поворачивает налево.
Читаем пункт 16.6 ПДД:
"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или поворачивающим направо".
Правильный ответ
№2
