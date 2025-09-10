Видео
Быстрый тест ПДД — в каком порядке разъедутся авто

Быстрый тест ПДД — в каком порядке разъедутся авто

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 19:45
Экспресс-тест ПДД: в каком порядке разъедутся авто
Кто за кем? Рисунок: "Тримай кермо"

Задача по темам о проезде перекрестков и о регулировании дорожного движения. В каком порядке автомобили проедут перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Тримай кермо".

Варианты ответа

  1. Черный, зеленый, белый автомобиль.
  2. Белый, зеленый, черный автомобиль.
  3. Зеленый, черный, белый автомобиль.
  4. Зеленый, белый, черный автомобиль.

Разбор задачи

Тест ПДР: яким буде порядок розʼїзду на перехресті?

На перекрестке водители черного и зеленого автомобилей поворачивают налево, а водитель белой машины проезжает прямо. Работает светофор, поэтому на знак приоритета 2.3 "Главная дорога" можно не обращать внимания.

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

Все проезжают на зеленый свет: водители белого и зеленого авто — на сигнал в основной секции светофора, водитель черного — на зеленую стрелочку в дополнительной секции при основном красном.

Последним покинет перекресток водитель черной машины, ведь он должен пропустить транспортные средства, которые движутся с других направлений.

Читаем пункт 16.9 ПДД:

"Во время движения в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений".

Первым проедет белый автомобиль, который движется прямо, а за ним — зеленый, ведь он поворачивает налево.

Читаем пункт 16.6 ПДД:

"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или поворачивающим направо".

Правильный ответ

№2

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
