Экспресс-тест ПДД: в каком порядке разъедутся авто

Кто за кем? Рисунок: "Тримай кермо"

Задача по темам о проезде перекрестков и о регулировании дорожного движения. В каком порядке автомобили проедут перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Тримай кермо".

Реклама

Читайте также:

Варианты ответа

Черный, зеленый, белый автомобиль. Белый, зеленый, черный автомобиль. Зеленый, черный, белый автомобиль. Зеленый, белый, черный автомобиль.

Разбор задачи

На перекрестке водители черного и зеленого автомобилей поворачивают налево, а водитель белой машины проезжает прямо. Работает светофор, поэтому на знак приоритета 2.3 "Главная дорога" можно не обращать внимания.

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

Все проезжают на зеленый свет: водители белого и зеленого авто — на сигнал в основной секции светофора, водитель черного — на зеленую стрелочку в дополнительной секции при основном красном.

Последним покинет перекресток водитель черной машины, ведь он должен пропустить транспортные средства, которые движутся с других направлений.

Читаем пункт 16.9 ПДД:

"Во время движения в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений".

Первым проедет белый автомобиль, который движется прямо, а за ним — зеленый, ведь он поворачивает налево.

Читаем пункт 16.6 ПДД:

"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или поворачивающим направо".

Правильный ответ

№2

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения: