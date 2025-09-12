Відео
Хитрий тест з ПДР — чи дозволений обгін

Хитрий тест з ПДР — чи дозволений обгін

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 19:45
Швидкий тест з ПДР: чи дозволений обгін
Так можна? Малюнок: Exist.ua

Задача на знання дорожніх знаків. Чи дозволено водієві блакитного автомобіля виконати обгін вантажівки, що рухається зі швидкістю менш як 30 км/год, у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Дозволено.
  2. Заборонено.

Розбір задачі

Тест з ПДР: чи дозволений обгін вантажівки?

Водій блакитного автомобіля має намір обігнати вантажну машину, та увімкнув ліві покажчики повороту. 

На ділянці дороги встановлено знак 3.25 "Обгін заборонено", який забороняє обгін усіх транспортних засобів, окрім поодиноких, що рухаються із швидкістю менш як 30 км/год.

Також між смугами нанесено суцільну розмітку 1.1, яку перетинати заборонено.

Але й тут є виняток: за умови забезпечення безпеки дорожнього руху, дозволяється перетинати лінію 1.1 для об’їзду нерухомої перешкоди, розміри якої не дають змоги здійснити її безпечний об’їзд, не перетинаючи цю лінію, а також обгону поодиноких транспортних засобів, що рухаються зі швидкістю менш як 30 км/год.

Правильна відповідь

№1

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
