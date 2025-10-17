Хитрий тест ПДР: за якою траєкторією дозволений розворот

Що дозволено? Малюнок: "Керманич"

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про регулювання дорожнього руху. За якою траєкторією може розвернутися водій білого автомобіля у зображеній на перехресті ситуації?

Завдання запропонував канал "Керманич".

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

Траєкторія 1. Траєкторія 2. За будь-якою з траєкторій. Розворот заборонено.

Розбір задачі

Реклама

На перехресті увімкнений зелений сигнал світлофора, який дозволяє рух в усіх напрямках. Також є дорожні знаки 2.3 "Головна дорога" та 5.16 "Напрямки руху по смугах".

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

Реклама

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Тобто світлофор скасовує знак пріоритету 2.3, але не впливає на інформаційно-вказівний знак 5.16.

Реклама

А знак дозволяє рух з крайньої лівої смуги лише прямо.

Правильна відповідь

№4

Реклама

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: