Відео

Тест ПДР — за якою траєкторією дозволений розворот

Тест ПДР — за якою траєкторією дозволений розворот

Дата публікації: 17 жовтня 2025 07:35
Оновлено: 07:35
Хитрий тест ПДР: за якою траєкторією дозволений розворот
Що дозволено? Малюнок: "Керманич"

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про регулювання дорожнього руху. За якою траєкторією може розвернутися водій білого автомобіля у зображеній на перехресті ситуації?

Завдання запропонував канал "Керманич".

Варіанти відповіді

  1. Траєкторія 1.
  2. Траєкторія 2.
  3. За будь-якою з траєкторій.
  4. Розворот заборонено.

Розбір задачі

Тест з ПДР: яка траєкторія розвороту дозволена?

На перехресті увімкнений зелений сигнал світлофора, який дозволяє рух в усіх напрямках. Також є дорожні знаки 2.3 "Головна дорога" та 5.16 "Напрямки руху по смугах".

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Тобто світлофор скасовує знак пріоритету 2.3, але не впливає на інформаційно-вказівний знак 5.16.

А знак дозволяє рух з крайньої лівої смуги лише прямо.

Правильна відповідь

№4

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
