Хитрий тест ПДР: за якою траєкторією дозволений розворот

Тест ПДР — за якою траєкторією дозволений розворот
Задача на знання дорожніх знаків та з теми про регулювання дорожнього руху. За якою траєкторією може розвернутися водій білого автомобіля у зображеній на перехресті ситуації?
Завдання запропонував канал "Керманич".
Варіанти відповіді
- Траєкторія 1.
- Траєкторія 2.
- За будь-якою з траєкторій.
- Розворот заборонено.
Розбір задачі
На перехресті увімкнений зелений сигнал світлофора, який дозволяє рух в усіх напрямках. Також є дорожні знаки 2.3 "Головна дорога" та 5.16 "Напрямки руху по смугах".
Читаємо пункт 8.3 ПДР:
"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".
Тобто світлофор скасовує знак пріоритету 2.3, але не впливає на інформаційно-вказівний знак 5.16.
А знак дозволяє рух з крайньої лівої смуги лише прямо.
Правильна відповідь
№4
Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:
Читайте Новини.LIVE!