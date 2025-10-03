Відео
3 жовтня 2025 19:45
Непростий тест ПДР: який знак забороняє рух для всіх
Який знак? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків. Який знак забороняє рух усіх без винятку транспортних засобів?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Знак 1.
  2. Знак 2.
  3. Знак 3.
  4. Знаки 1 та 2.
  5. Знаки 2 та 3.
  6. Знаки 1 та 3.

Розбір задачі

Тест з ПДР: який знак забороняє проїзд усім ТЗ?

Знак 3.21 "В'їзд заборонено" забороняє в'їзд усіх транспортних засобів. Його дія не поширюється на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами.

Знак  3.43 "Небезпека" забороняє рух усіх без винятку користувачів доріг, вулиць, залізничних переїздів у зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою, аварією, проявом стихійного лиха чи іншою небезпекою для руху (зсув ґрунту, падіння каміння, сильний снігопад, повінь тощо).

Знак 3.1 "Рух заборонено" забороняє рух усіх транспортних засобів. Його дія не поширюється на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами; на водіїв з інвалідністю, що керують мотоколяскою або автомобілем, позначеними розпізнавальним знаком "Водій з інвалідністю", на водіїв, які перевозять пасажирів з інвалідністю, за умови наявності документів, що підтверджують інвалідність пасажира (крім пасажирів з явними ознаками інвалідності); на транспортні засоби, що обслуговують громадян чи належать громадянам, які проживають або працюють у цій зоні, а також на транспортні засоби, що обслуговують підприємства, які розташовані у позначеній зоні.

Правильна відповідь

№2

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
