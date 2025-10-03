Непростой тест ПДД: какой знак запрещает движение для всех

Какой знак? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков. Какой знак запрещает движение всех без исключения транспортных средств?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Знак 1. Знак 2. Знак 3. Знаки 1 и 2. Знаки 2 и 3. Знаки 1 и 3.

Разбор задачи

Знак 3.21 "Въезд запрещен" запрещает въезд всех транспортных средств. Его действие не распространяется на транспортные средства, которые движутся по установленным маршрутам.

Знак 3.43 "Опасность" запрещает движение всех без исключения пользователей дорог, улиц, железнодорожных переездов в связи с дорожно-транспортным происшествием, аварией, проявлением стихийного бедствия или другой опасностью для движения (оползень, падение камней, сильный снегопад, наводнение и т.п.).

Знак 3.1 "Движение запрещено" запрещает движение всех транспортных средств. Его действие не распространяется на транспортные средства, движущиеся по установленным маршрутам; на водителей с инвалидностью, управляющих мотоколяской или автомобилем, обозначенными опознавательным знаком "Водитель с инвалидностью"на водителей, которые перевозят пассажиров с инвалидностью, при условии наличия документов, подтверждающих инвалидность пассажира (кроме пассажиров с явными признаками инвалидности); на транспортные средства, обслуживающие граждан или принадлежащие гражданам, проживающим или работающим в этой зоне, а также на транспортные средства, обслуживающие предприятия, расположенные в обозначенной зоне.

Правильный ответ

№2

