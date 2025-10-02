Видео
Видео

Тест ПДД — какой знак не запрещает поворот налево

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 19:45
Тест ПДД: какой из знаков разрешает поворот налево
Какой знак? Рисунок: "За! Правилами"

Интересная задача на знание дорожных знаков. Какой из изображенных на рисунке дорожных знаков разрешает поворот налево?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. 1 и 2
  2. 1
  3. 2
  4. 2 и 3
  5. 3
  6. Все знаки запрещают поворот налево.

Разбор задачи

Тест з ПДР: який знак не забороняє поворот ліворуч?

Знак 5.29 "Место для разворота" обозначает место для разворота транспортных средств. Поворот налево запрещается.

Знак 3.24 "Разворот запрещен" запрещает разворот транспортных средств. При этом поворот налево разрешается.

Знак 4.2 "Движение направо" разрешает движение только в указанном направлении.

Правильный ответ

№3

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
