Тест ПДД: какой из знаков разрешает поворот налево

Интересная задача на знание дорожных знаков. Какой из изображенных на рисунке дорожных знаков разрешает поворот налево?

Варианты ответа

1 и 2 1 2 2 и 3 3 Все знаки запрещают поворот налево.

Разбор задачи

Знак 5.29 "Место для разворота" обозначает место для разворота транспортных средств. Поворот налево запрещается.

Знак 3.24 "Разворот запрещен" запрещает разворот транспортных средств. При этом поворот налево разрешается.

Знак 4.2 "Движение направо" разрешает движение только в указанном направлении.

Правильный ответ

№3

