Тест ПДР: який зі знаків дозволяє поворот ліворуч

Який знак? Малюнок: "За! Правилами"

Цікава задача на знання дорожніх знаків. Який з зображених на малюнку дорожніх знаків дозволяє поворот ліворуч?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

1 та 2 1 2 2 та 3 3 Усі знаки забороняють поворот ліворуч.

Розбір задачі

Знак 5.29 "Місце для розвороту" позначає місце для розвороту транспортних засобів. Поворот ліворуч забороняється.

Знак 3.24 "Розворот заборонено" забороняє розворот транспортних засобів. При цьому поворот ліворуч дозволяється.

Знак 4.2 "Рух праворуч" дозволяє рух лише у вказаному напрямку.

Правильна відповідь

№3

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: