Тест ПДР: що спільного між дорожніми знаками

Тест ПДР — що спільного між двома дорожніми знаками
Задача на знання дорожніх знаків в Україні. Що забороняють обидва зображені на малюнку дорожні знаки?
Завдання запропонував канал Exist.ua.
Варіанти відповіді
- Поворот ліворуч.
- Розворот.
- Поворот ліворуч та розворот.
Розбір задачі
Знак 4.1 "Рух прямо" дозволяє рух лише у вказаному напрямку. Тобто він забороняє повороти праворуч та ліворуч, а також розворот.
Знак 5.5 "Дорога з одностороннім рухом" застосовується для позначення дороги або відокремленої проїзної частини, по всій ширині якої транспортні засоби рухаються в одному напрямку. Якщо на такій дорозі розвернутися, то водій опиниться на смузі зустрічного руху, що заборонено ПДР. Цей знак жодним чином не забороняє повороти.
Правильна відповідь
№2
Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:
Читайте Новини.LIVE!