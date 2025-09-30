Відео
Тест ПДР — що спільного між двома дорожніми знаками

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 19:45
Тест ПДР: що спільного між дорожніми знаками
Що спільного? Малюнок: Exist.ua

Задача на знання дорожніх знаків в Україні. Що забороняють обидва зображені на малюнку дорожні знаки?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Варіанти відповіді

  1. Поворот ліворуч.
  2. Розворот.
  3. Поворот ліворуч та розворот.

Розбір задачі

 

Тест з ПДР: що спільного у цих двох знаків?

Знак 4.1 "Рух прямо" дозволяє рух лише у вказаному напрямку. Тобто він забороняє повороти праворуч та ліворуч, а також розворот.

Знак 5.5 "Дорога з одностороннім рухом" застосовується для позначення дороги або відокремленої проїзної частини, по всій ширині якої транспортні засоби рухаються в одному напрямку. Якщо на такій дорозі розвернутися, то водій опиниться на смузі зустрічного руху, що заборонено ПДР. Цей знак жодним чином не забороняє повороти.

Правильна відповідь

№2

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
