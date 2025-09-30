Тест ПДР: що спільного між дорожніми знаками

Що спільного? Малюнок: Exist.ua

Задача на знання дорожніх знаків в Україні. Що забороняють обидва зображені на малюнку дорожні знаки?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Варіанти відповіді

Поворот ліворуч. Розворот. Поворот ліворуч та розворот.

Розбір задачі

Знак 4.1 "Рух прямо" дозволяє рух лише у вказаному напрямку. Тобто він забороняє повороти праворуч та ліворуч, а також розворот.

Знак 5.5 "Дорога з одностороннім рухом" застосовується для позначення дороги або відокремленої проїзної частини, по всій ширині якої транспортні засоби рухаються в одному напрямку. Якщо на такій дорозі розвернутися, то водій опиниться на смузі зустрічного руху, що заборонено ПДР. Цей знак жодним чином не забороняє повороти.

Правильна відповідь

№2

