Тест ПДР: перевірте знання дорожніх знаків

Чим відрізняються знаки? Малюнок: Exist.ua

Задача на знання дорожніх знаків в Україні. Який з зображених на малюнку дорожніх знаків попереджає про наближення до перехрестя з круговим рухом?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Варіанти відповіді

Знак 1. Знак 2.

Розбір задачі

Знак 1 — 4.10 "Круговий рух" є наказовим, та вимагає об’їзду клумби (центрального острівця кола) в напрямку, показаному стрілками на перехресті з круговим рухом.

Знак 2 — 1.19 "Перехрещення з рухом по колу" є попереджувальним, що встановлюється поза населеними пунктами на відстані 150–300 м, а у населених пунктах — 50–100 м до початку перетину з круговим перехрестям.

Правильна відповідь

№2

