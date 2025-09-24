Тест ПДР: перевірте знання дорожніх знаків

Тест з ПДР — як добре ви знаєте дорожні знаки
Дата публікації: 24 вересня 2025 19:45
Чим відрізняються знаки? Малюнок: Exist.ua
Задача на знання дорожніх знаків в Україні. Який з зображених на малюнку дорожніх знаків попереджає про наближення до перехрестя з круговим рухом?
Завдання запропонував канал Exist.ua.
Варіанти відповіді
- Знак 1.
- Знак 2.
Розбір задачі
Знак 1 — 4.10 "Круговий рух" є наказовим, та вимагає об’їзду клумби (центрального острівця кола) в напрямку, показаному стрілками на перехресті з круговим рухом.
Знак 2 — 1.19 "Перехрещення з рухом по колу" є попереджувальним, що встановлюється поза населеними пунктами на відстані 150–300 м, а у населених пунктах — 50–100 м до початку перетину з круговим перехрестям.
Правильна відповідь
№2
Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:
