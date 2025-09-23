Тест ПДР: як правильно повернути праворуч

Як повернути? Малюнок: "Тести ПДР 2025"

Задача з тем про переваги маршрутних транспортних засобів та про початок руху та зміну його напрямку. За якою траєкторією водій жовтого авто може повернути праворуч у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Тести ПДР 2025".

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

Траєкторією А. Траєкторією Б. Траєкторіями А та Б. Обидві траєкторії заборонені.

Розбір задачі

Траєкторія А перетинає смугу для руху маршрутних транспортних засобів, про що свідчить знак 5.11 та розмітка 1.27. На таких смугах, за пунктом 17.1 ПДР, автомобілям рухатися забороняється (окрім таксі). Але з правил є виняток, який дозволяє водієві виконати правий поворот у зображеній ситуації.

Читаємо пункт 17.2 ПДР:

"Водій, який повертає праворуч на дорозі із смугою для маршрутних транспортних засобів, що відокремлена переривчастою лінією дорожньої розмітки, може виконувати поворот з цієї смуги. У таких місцях дозволяється також заїжджати на неї під час виїзду на дорогу і для посадки чи висадки пасажирів біля правого краю проїзної частини".

Траєкторія ж Б заборонена, адже у такому випадку водій повертатиме праворуч з лівої смуги.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку..."

Правильна відповідь

№1

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху: