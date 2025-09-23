Тест ПДР: як правильно повернути праворуч

Тест ПДР про поворот — яка траєкторія правильна
Задача з тем про переваги маршрутних транспортних засобів та про початок руху та зміну його напрямку. За якою траєкторією водій жовтого авто може повернути праворуч у зображеній на малюнку ситуації?
Варіанти відповіді
- Траєкторією А.
- Траєкторією Б.
- Траєкторіями А та Б.
- Обидві траєкторії заборонені.
Розбір задачі
Траєкторія А перетинає смугу для руху маршрутних транспортних засобів, про що свідчить знак 5.11 та розмітка 1.27. На таких смугах, за пунктом 17.1 ПДР, автомобілям рухатися забороняється (окрім таксі). Але з правил є виняток, який дозволяє водієві виконати правий поворот у зображеній ситуації.
Читаємо пункт 17.2 ПДР:
"Водій, який повертає праворуч на дорозі із смугою для маршрутних транспортних засобів, що відокремлена переривчастою лінією дорожньої розмітки, може виконувати поворот з цієї смуги. У таких місцях дозволяється також заїжджати на неї під час виїзду на дорогу і для посадки чи висадки пасажирів біля правого краю проїзної частини".
Траєкторія ж Б заборонена, адже у такому випадку водій повертатиме праворуч з лівої смуги.
Читаємо пункт 10.4 ПДР:
"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку..."
Правильна відповідь
№1
