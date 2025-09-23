Тест ПДД: как правильно повернуть направо

Как повернуть? Рисунок: "Тесты ПДД 2025"

Задача по темам о преимуществах маршрутных транспортных средств и о начале движения и изменении его направления. По какой траектории водитель желтого авто может повернуть направо в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Тесты ПДД 2025".

Реклама

Читайте также:

Варианты ответа

По траектории А. По траектории Б. По траектория А и Б. Обе траектории запрещены.

Разбор задачи

Траектория А пересекает полосу для движения маршрутных транспортных средств, о чем свидетельствует знак 5.11 и разметка 1.27. На таких полосах, по пункту 17.1 ПДД, автомобилям двигаться запрещается (кроме такси). Но из правил есть исключение, которое позволяет водителю выполнить правый поворот в изображенной ситуации.

Читаем пункт 17.2 ПДД:

"Водитель, который поворачивает направо на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, отделенной прерывистой линией дорожной разметки, может выполнять поворот с этой полосы. В таких местах разрешается также заезжать на нее при выезде на дорогу и для посадки или высадки пассажиров у правого края проезжей части".

Траектория же Б запрещена, ведь в таком случае водитель будет поворачивать направо с левой полосы.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении..."

Правильный ответ

№1

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения: