Главная Авто Тест ПДД про поворот — какая траектория правильная

Тест ПДД про поворот — какая траектория правильная

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 19:45
Тест ПДД: как правильно повернуть направо
Как повернуть? Рисунок: "Тесты ПДД 2025"

Задача по темам о преимуществах маршрутных транспортных средств и о начале движения и изменении его направления. По какой траектории водитель желтого авто может повернуть направо в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Тесты ПДД 2025".

Варианты ответа

  1. По траектории А.
  2. По траектории Б.
  3. По траектория А и Б.
  4. Обе траектории запрещены.

Разбор задачи

Тест з ПДР: як правильно повернути праворуч?

Траектория А пересекает полосу для движения маршрутных транспортных средств, о чем свидетельствует знак 5.11 и разметка 1.27. На таких полосах, по пункту 17.1 ПДД, автомобилям двигаться запрещается (кроме такси). Но из правил есть исключение, которое позволяет водителю выполнить правый поворот в изображенной ситуации.

Читаем пункт 17.2 ПДД:

"Водитель, который поворачивает направо на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, отделенной прерывистой линией дорожной разметки, может выполнять поворот с этой полосы. В таких местах разрешается также заезжать на нее при выезде на дорогу и для посадки или высадки пассажиров у правого края проезжей части".

Траектория же Б запрещена, ведь в таком случае водитель будет поворачивать направо с левой полосы.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении..."

Правильный ответ

№1

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
