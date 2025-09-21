Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Тест ПДД на перекрестке — кто кого пропускает

Тест ПДД на перекрестке — кто кого пропускает

Ua ru
Дата публикации 21 сентября 2025 11:45
Быстрый тест ПДД: кто кого пропускает на перекрестке
Кто последний? Рисунок: Interia

Задача по теме о проезде перекрестков. Каким будет порядок проезда перекрестка транспортными средствами в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил Interia.

Реклама
Читайте также:

Варианты ответа

  1. Трамвай, синий автомобиль, зеленый.
  2. Трамвай, зеленый автомобиль, синий.
  3. Синий автомобиль, трамвай, зеленый.
  4. Синий автомобиль, зеленый, трамвай.
  5. Зеленый автомобиль, трамвай, синий.
  6. Зеленый автомобиль, синий, трамвай.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто за ким проїде перехрестя?

На перекрестке для всех транспортных средств включен зеленый сигнал, который разрешает движение во всех направлениях. Водитель трамвая поворачивает направо, водитель зеленого автомобиля — налево, а водитель синей машины едет прямо.

Первым проедет трамвай, и оба водителя автомобилей обязаны его пропустить.

Читаем пункт 16.7 ПДД:

"Если сигнал регулировщика или зеленый сигнал светофора разрешают одновременно движение трамвая и нерельсовых транспортных средств, трамваю предоставляется преимущество независимо от направления его движения".

Водитель зеленого автомобиля, который поворачивает налево, обязан уступить дорогу водителю синей машины, который движется прямо во встречном направлении.

Читаем пункт 16.6 ПДД:

"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или поворачивающим направо".

Правильный ответ

№1

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации