Быстрый тест ПДД: кто кого пропускает на перекрестке

Кто последний? Рисунок: Interia

Задача по теме о проезде перекрестков. Каким будет порядок проезда перекрестка транспортными средствами в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил Interia.

Реклама

Читайте также:

Варианты ответа

Трамвай, синий автомобиль, зеленый. Трамвай, зеленый автомобиль, синий. Синий автомобиль, трамвай, зеленый. Синий автомобиль, зеленый, трамвай. Зеленый автомобиль, трамвай, синий. Зеленый автомобиль, синий, трамвай.

Разбор задачи

На перекрестке для всех транспортных средств включен зеленый сигнал, который разрешает движение во всех направлениях. Водитель трамвая поворачивает направо, водитель зеленого автомобиля — налево, а водитель синей машины едет прямо.

Первым проедет трамвай, и оба водителя автомобилей обязаны его пропустить.

Читаем пункт 16.7 ПДД:

"Если сигнал регулировщика или зеленый сигнал светофора разрешают одновременно движение трамвая и нерельсовых транспортных средств, трамваю предоставляется преимущество независимо от направления его движения".

Водитель зеленого автомобиля, который поворачивает налево, обязан уступить дорогу водителю синей машины, который движется прямо во встречном направлении.

Читаем пункт 16.6 ПДД:

"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или поворачивающим направо".

Правильный ответ

№1

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения: