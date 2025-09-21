Швидкий тест ПДР: хто кого пропускає на перехресті

Тест ПДР на перехресті — хто кого пропускає
Задача з теми про проїзд перехресть. Яким буде порядок проїзду перехрестя транспортними засобами у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував Interia.
Варіанти відповіді
- Трамвай, синій автомобіль, зелений.
- Трамвай, зелений автомобіль, синій.
- Синій автомобіль, трамвай, зелений.
- Синій автомобіль, зелений, трамвай.
- Зелений автомобіль, трамвай, синій.
- Зелений автомобіль, синій, трамвай.
Розбір задачі
На перехресті для усіх транспортних засобів увімкнений зелений сигнал, який дозволяє рух в усіх напрямках. Водій трамвая повертає праворуч, водій зеленого автомобіля — ліворуч, а водій синьої машини їде прямо.
Першим проїде трамвай, й обидва водії автомобілів зобовʼязщані його пропустити.
Читаємо пункт 16.7 ПДР:
"Якщо сигнал регулювальника або зелений сигнал світлофора дозволяють одночасно рух трамвая і нерейкових транспортних засобів, трамваю надається перевага незалежно від напрямку його руху".
Водій зеленого автомобіля, який повертає ліворуч, зобовʼязаний дати дорогу водієві синьої машини, який рухається прямо у зустрічному напрямку.
Читаємо пункт 16.6 ПДР:
"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".
Правильна відповідь
№1
