Головна Авто Тест ПДР на перехресті — хто кого пропускає

Тест ПДР на перехресті — хто кого пропускає

Дата публікації: 21 вересня 2025 11:45
Швидкий тест ПДР: хто кого пропускає на перехресті
Хто останній? Малюнок: Interia

Задача з теми про проїзд перехресть. Яким буде порядок проїзду перехрестя транспортними засобами у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував Interia.

Варіанти відповіді

  1. Трамвай, синій автомобіль, зелений.
  2. Трамвай, зелений автомобіль, синій.
  3. Синій автомобіль, трамвай, зелений.
  4. Синій автомобіль, зелений, трамвай.
  5. Зелений автомобіль, трамвай, синій.
  6. Зелений автомобіль, синій, трамвай.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто за ким проїде перехрестя?

На перехресті для усіх транспортних засобів увімкнений зелений сигнал, який дозволяє рух в усіх напрямках. Водій трамвая повертає праворуч, водій зеленого автомобіля — ліворуч, а водій синьої машини їде прямо.

Першим проїде трамвай, й обидва водії автомобілів зобовʼязщані його пропустити.

Читаємо пункт 16.7 ПДР:

"Якщо сигнал регулювальника або зелений сигнал світлофора дозволяють одночасно рух трамвая і нерейкових транспортних засобів, трамваю надається перевага незалежно від напрямку його руху".

Водій зеленого автомобіля, який повертає ліворуч, зобовʼязаний дати дорогу водієві синьої машини, який рухається прямо у зустрічному напрямку.

Читаємо пункт 16.6 ПДР:

"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".

Правильна відповідь

№1

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
