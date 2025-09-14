Тест ПДР для розумних водіїв: куди дозволений рух

Куди можна? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміні його напрямку. В яких напрямках дозволено продовжити рух водієві червоного автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Прямо та ліворуч. Ліворуч та у зворотному напрямку. Прямо та у зворотному напрямку. Прямо. Ліворуч. Усі напрямки дозволені.

Розбір задачі

На перехресті встановлені знак 1.26 "Двосторонній рух" та табличку до нього 7.1.1 "Відстань до об'єкта".

Тобто за 800 метрів попереду організовано двосторонній рух. Таким чином водій червоного автомобіля знаходиться на дорозі з одностороннім рухом. А це означає, що розвернутися йому не можна, адже у такому разі водій буде їхати зустрічною смугою.

Знак не забороняє поворот ліворуч, але такий маневр також неможливий, бо водій знаходиться у правій смузі й, повернувши ліворуч, він порушить правила.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух, напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою або рух можливий лише в одному напрямку, установленому конфігурацією проїзної частини, дорожніми знаками чи розміткою".

Отже, єдиним дозволеним напрямком для водія червоного авто є рух прямо.

Правильна відповідь

№4

