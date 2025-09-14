Тест ПДД для умных водителей: куда разрешено движение

Тест ПДД для грамотных водителей — куда разрешено движение
Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. В каких направлениях разрешено продолжить движение водителю красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Прямо и налево.
- Налево и в обратном направлении.
- Прямо и в обратном направлении.
- Прямо.
- Налево.
- Все направления разрешены.
Разбор задачи
На перекрестке установлены знак 1.26 "Двустороннее движение" и табличка к нему 7.1.1 "Расстояние до объекта".
То есть через 800 метров впереди организовано двустороннее движение. Таким образом водитель красного автомобиля находится на дороге с односторонним движением. А это значит, что развернуться ему нельзя, ведь в таком случае водитель будет ехать по встречной полосе.
Знак не запрещает поворот налево, но такой маневр также невозможен, так как водитель находится в правой полосе и, повернув налево, он нарушит правила.
Читаем пункт 10.4 ПДД:
"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток.въезда на перекресток, где организовано круговое движение, направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой, или движение возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой".
Итак, единственным разрешенным направлением для водителя красного авто является движение прямо.
Правильный ответ
№4
