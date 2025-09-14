Тест ПДД для умных водителей: куда разрешено движение

Куда можно? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. В каких направлениях разрешено продолжить движение водителю красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Варианты ответа

Прямо и налево. Налево и в обратном направлении. Прямо и в обратном направлении. Прямо. Налево. Все направления разрешены.

Разбор задачи

На перекрестке установлены знак 1.26 "Двустороннее движение" и табличка к нему 7.1.1 "Расстояние до объекта".

То есть через 800 метров впереди организовано двустороннее движение. Таким образом водитель красного автомобиля находится на дороге с односторонним движением. А это значит, что развернуться ему нельзя, ведь в таком случае водитель будет ехать по встречной полосе.

Знак не запрещает поворот налево, но такой маневр также невозможен, так как водитель находится в правой полосе и, повернув налево, он нарушит правила.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток.въезда на перекресток, где организовано круговое движение, направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой, или движение возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой".

Итак, единственным разрешенным направлением для водителя красного авто является движение прямо.

Правильный ответ

№4

