Хитрый тест ПДД: куда может проехать водитель красного авто

Тест ПДД — куда может проехать водитель красного авто
Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. По каким направлениям может продолжить движение водитель красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- А и Б.
- А и В.
- Б и В.
- В.
- Б.
- Все направления разрешены.
Разбор задачи
На перекрестке установлены знаки 5.6 "Конец дороги с односторонним движением". Они информируют водителя о том, что за перекрестком начинается дорога с двусторонним движением.
Поэтому по направлению "Б" водитель красного авто будет двигаться по встречной полосе, что правилами категорически запрещено.
Также водитель не может повернуть направо в этой ситуации, ведь он находится в левой полосе.
Читаем пункт 10.4 ПДД:
"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении..."
Но ничто не запрещает водителю выполнить поворот налево.
Правильный ответ
№4
