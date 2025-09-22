Видео
Тест ПДД — куда может проехать водитель красного авто

Тест ПДД — куда может проехать водитель красного авто

Дата публикации 22 сентября 2025 07:35
Хитрый тест ПДД: куда может проехать водитель красного авто
Куда можно? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. По каким направлениям может продолжить движение водитель красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. А и Б.
  2. А и В.
  3. Б и В.
  4. В.
  5. Б.
  6. Все направления разрешены.

Разбор задачи

Тест з ПДР: в яких напрямках дозволений рух?

На перекрестке установлены знаки 5.6 "Конец дороги с односторонним движением". Они информируют водителя о том, что за перекрестком начинается дорога с двусторонним движением.

Поэтому по направлению "Б" водитель красного авто будет двигаться по встречной полосе, что правилами категорически запрещено.

Также водитель не может повернуть направо в этой ситуации, ведь он находится в левой полосе.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении..."

Но ничто не запрещает водителю выполнить поворот налево.

Правильный ответ

№4

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

Валентин Бандура
Автор:
Валентин Бандура
