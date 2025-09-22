Хитрый тест ПДД: куда может проехать водитель красного авто

Куда можно? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. По каким направлениям может продолжить движение водитель красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

А и Б. А и В. Б и В. В. Б. Все направления разрешены.

Разбор задачи

На перекрестке установлены знаки 5.6 "Конец дороги с односторонним движением". Они информируют водителя о том, что за перекрестком начинается дорога с двусторонним движением.

Поэтому по направлению "Б" водитель красного авто будет двигаться по встречной полосе, что правилами категорически запрещено.

Также водитель не может повернуть направо в этой ситуации, ведь он находится в левой полосе.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении..."

Но ничто не запрещает водителю выполнить поворот налево.

Правильный ответ

№4

