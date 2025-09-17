Экспресс-тест по ПДД: разрешена ли парковка авто

Так можно? Рисунок: "ПДД Украины, автомобили, дороги".

Задача по теме об остановке и стоянке. Может ли водитель красного автомобиля припарковаться на левой стороне улицы в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложило сообщество "ПДД Украины, автомобили, дороги".

Варианты ответа

Может. Не может. Может после того, как пропустит трамвай.

Разбор задачи

Водитель заметил на встречной стороне улицы свободное место для стоянки. Но, чтобы до него добраться ему нужно пересечь трамвайные пути.

Читаем пункт 15.3 ПДД:

"В населенных пунктах остановка и стоянка транспортных средств разрешаются на левой стороне дороги, имеющей по одной полосе для движения в каждом направлении (без трамвайных путей посередине) и не разделенной разметкой, а также на левой стороне дороги с односторонним движением".

Правильный ответ

№2

