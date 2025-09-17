Видео
Интересный тест по ПДД — разрешена ли парковка авто

Дата публикации 17 сентября 2025 19:45
Экспресс-тест по ПДД: разрешена ли парковка авто
Так можно? Рисунок: "ПДД Украины, автомобили, дороги".

Задача по теме об остановке и стоянке. Может ли водитель красного автомобиля припарковаться на левой стороне улицы в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложило сообщество "ПДД Украины, автомобили, дороги".

Варианты ответа

  1. Может.
  2. Не может.
  3. Может после того, как пропустит трамвай.

Разбор задачи

Тест з ПДР: чи може водій червоного авто припаркуватися?

Водитель заметил на встречной стороне улицы свободное место для стоянки. Но, чтобы до него добраться ему нужно пересечь трамвайные пути.

Читаем пункт 15.3 ПДД:

"В населенных пунктах остановка и стоянка транспортных средств разрешаются на левой стороне дороги, имеющей по одной полосе для движения в каждом направлении (без трамвайных путей посередине) и не разделенной разметкой, а также на левой стороне дороги с односторонним движением".

Правильный ответ

№2

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
