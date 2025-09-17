Відео
Цікавий тест з ПДР — чи дозволено паркування авто

Цікавий тест з ПДР — чи дозволено паркування авто

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 19:45
Експрес-тест з ПДР: чи дозволено паркування авто
Так можна? Малюнок: "ПДР України, автомобілі, дороги".

Задача з теми про зупинку та стоянку. Чи може водій червоного автомобіля припаркуватися на лівому боці вулиці у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала спільнота "ПДР України, автомобілі, дороги".

Варіанти відповіді

  1. Може.
  2. Не може.
  3. Може після того, як пропустить трамвай.

Розбір задачі

Тест з ПДР: чи може водій червоного авто припаркуватися?

Водій помітив на зустрічному боці вулиці вільне місце для стоянки. Але, щоб до нього дістатися йому потрібно перетнути трамвайні колії.

Читаємо пункт 15.3 ПДР:

"У населених пунктах зупинка і стоянка транспортних засобів дозволяються на лівому боці дороги, що має по одній смузі для руху в кожному напрямку (без трамвайних колій посередині) і не розділена розміткою , а також на лівому боці дороги з одностороннім рухом".

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:


Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
