Експрес-тест з ПДР: чи дозволено паркування авто

Так можна? Малюнок: "ПДР України, автомобілі, дороги".

Задача з теми про зупинку та стоянку. Чи може водій червоного автомобіля припаркуватися на лівому боці вулиці у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала спільнота "ПДР України, автомобілі, дороги".

Варіанти відповіді

Може. Не може. Може після того, як пропустить трамвай.

Розбір задачі

Водій помітив на зустрічному боці вулиці вільне місце для стоянки. Але, щоб до нього дістатися йому потрібно перетнути трамвайні колії.

Читаємо пункт 15.3 ПДР:

"У населених пунктах зупинка і стоянка транспортних засобів дозволяються на лівому боці дороги, що має по одній смузі для руху в кожному напрямку (без трамвайних колій посередині) і не розділена розміткою , а також на лівому боці дороги з одностороннім рухом".

Правильна відповідь

№2

