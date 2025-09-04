Тест ПДР про розворот: яка траєкторія дозволена

Як правильно? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків. Яка траєкторія розвороту дозволяється водієві жовтого автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

Траєкторія А. Траєкторія Б. Обидві траєкторії дозволені. Обидві траєкторії заборонені.

Розбір задачі

Водій жовтого автомобіля має намір розвернутися на перехресті. На перехресті встановлені знаки 2.1 "Дати дорогу" (він не впливає на розвʼязання цієї задачі) та 5.10.1 "Виїзд на дорогу зі смугою для руху маршрутних транспортних засобів".

Траєкторія розвороту Б проходить через смугу для громадського транспорту, на якій рух інших транспортних засобів, окрім маршрутних, забороняється.

Але обидві траєкторії проходять в межах перехрестя, де розворот дозволений. При цьому водій жовтої машини, розвертаючись, не буде рухатися смугою для маршрутних транспортних засобів.

Правильна відповідь

№3

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху: