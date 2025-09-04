Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Хитрий тест ПДР — яка траєкторія розвороту дозволена

Хитрий тест ПДР — яка траєкторія розвороту дозволена

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 07:35
Тест ПДР про розворот: яка траєкторія дозволена
Як правильно? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків. Яка траєкторія розвороту дозволяється водієві жовтого автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Реклама
Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Траєкторія А.
  2. Траєкторія Б.
  3. Обидві траєкторії дозволені.
  4. Обидві траєкторії заборонені.

Розбір задачі

Тест з ПДР: за якою траєкторією дозволений розворот?

Водій жовтого автомобіля має намір розвернутися на перехресті. На перехресті встановлені знаки 2.1 "Дати дорогу" (він не впливає на розвʼязання цієї задачі) та 5.10.1 "Виїзд на дорогу зі смугою для руху маршрутних транспортних засобів".

Траєкторія розвороту Б проходить через смугу для громадського транспорту, на якій рух інших транспортних засобів, окрім маршрутних, забороняється.

Але обидві траєкторії проходять в межах перехрестя, де розворот дозволений. При цьому водій жовтої машини, розвертаючись, не буде рухатися смугою для маршрутних транспортних засобів.

Правильна відповідь

№3

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації