Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Каверзний тест ПДР — як вантажівці випередити автобус

Каверзний тест ПДР — як вантажівці випередити автобус

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 07:35
Хитрий тест ПДР: як вантажівці випередити автобус
Як обʼїхати? Малюнок: "Україна за кермом"

Задача з тем про швидкість руху та про розташування транспортних засобів на дорозі. Чи дозволено водієві вантажівки випередити автобус, який рухається дорогою зі швидкістю 80 км/год, у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала "Україна за кермом".

Реклама
Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Дозволено.
  2. Дозволено будь-якою зі смуг.
  3. Дозволено лише правою смугою.
  4. Дозволено лише лівою смугою.
  5. Заборонено.

Розбір задачі

Тест з ПДР: чи може водій вантажівки випередити автобус?

На дорозі зі знаком 5.3 "Дорога для автомобілів", розділену на дві проїжджі частини, водій вантажівки має намір випередити автобус, який рухається зі швидкістю 80 км/год. 

Згідно з пунктом 12.6 ПДР, на автомобільній дорозі з окремими проїзними частинами, що відокремлені одна від одної розділювальною смугою, дозволяється швидкість руху не більш як 110 км/год.

Таким чином водій вантажівки може випередити автобус, який рухається зі швидкістю 80 км/год. Але не все так просто.

Читаємо пункт 11.6 ПДР:

"На дорогах, які мають три й більше смуги для руху в одному напрямку, вантажним автомобілям з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т, тракторам, самохідним машинам і механізмам дозволяється виїжджати на крайню ліву смугу лише для повороту ліворуч та розвороту, а у населених пунктах на дорогах з одностороннім рухом, крім цього, — для зупинки зліва, в дозволених випадках, з метою завантаження чи розвантаження".

Таким чином, водій вантажівки може випередити автобус лише правою смугою.

Правильна відповідь

№3

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації