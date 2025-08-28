Хитрий тест ПДР: як вантажівці випередити автобус

Каверзний тест ПДР — як вантажівці випередити автобус
Задача з тем про швидкість руху та про розташування транспортних засобів на дорозі. Чи дозволено водієві вантажівки випередити автобус, який рухається дорогою зі швидкістю 80 км/год, у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонувала "Україна за кермом".
Варіанти відповіді
- Дозволено.
- Дозволено будь-якою зі смуг.
- Дозволено лише правою смугою.
- Дозволено лише лівою смугою.
- Заборонено.
Розбір задачі
На дорозі зі знаком 5.3 "Дорога для автомобілів", розділену на дві проїжджі частини, водій вантажівки має намір випередити автобус, який рухається зі швидкістю 80 км/год.
Згідно з пунктом 12.6 ПДР, на автомобільній дорозі з окремими проїзними частинами, що відокремлені одна від одної розділювальною смугою, дозволяється швидкість руху не більш як 110 км/год.
Таким чином водій вантажівки може випередити автобус, який рухається зі швидкістю 80 км/год. Але не все так просто.
Читаємо пункт 11.6 ПДР:
"На дорогах, які мають три й більше смуги для руху в одному напрямку, вантажним автомобілям з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т, тракторам, самохідним машинам і механізмам дозволяється виїжджати на крайню ліву смугу лише для повороту ліворуч та розвороту, а у населених пунктах на дорогах з одностороннім рухом, крім цього, — для зупинки зліва, в дозволених випадках, з метою завантаження чи розвантаження".
Таким чином, водій вантажівки може випередити автобус лише правою смугою.
Правильна відповідь
№3
