Хитрий тест ПДР: як вантажівці випередити автобус

Як обʼїхати? Малюнок: "Україна за кермом"

Задача з тем про швидкість руху та про розташування транспортних засобів на дорозі. Чи дозволено водієві вантажівки випередити автобус, який рухається дорогою зі швидкістю 80 км/год, у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала "Україна за кермом".

Варіанти відповіді

Дозволено. Дозволено будь-якою зі смуг. Дозволено лише правою смугою. Дозволено лише лівою смугою. Заборонено.

Розбір задачі

На дорозі зі знаком 5.3 "Дорога для автомобілів", розділену на дві проїжджі частини, водій вантажівки має намір випередити автобус, який рухається зі швидкістю 80 км/год.

Згідно з пунктом 12.6 ПДР, на автомобільній дорозі з окремими проїзними частинами, що відокремлені одна від одної розділювальною смугою, дозволяється швидкість руху не більш як 110 км/год.

Таким чином водій вантажівки може випередити автобус, який рухається зі швидкістю 80 км/год. Але не все так просто.

Читаємо пункт 11.6 ПДР:

"На дорогах, які мають три й більше смуги для руху в одному напрямку, вантажним автомобілям з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т, тракторам, самохідним машинам і механізмам дозволяється виїжджати на крайню ліву смугу лише для повороту ліворуч та розвороту, а у населених пунктах на дорогах з одностороннім рухом, крім цього, — для зупинки зліва, в дозволених випадках, з метою завантаження чи розвантаження".

Таким чином, водій вантажівки може випередити автобус лише правою смугою.

Правильна відповідь

№3

