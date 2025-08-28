Хитрый тест ПДД: как грузовику опередить автобус

Как объехать? Рисунок: "Украина за рулем"

Задача по темам о скорости движения и о расположении транспортных средств на дороге. Разрешено ли водителю грузовика опередить автобус, который движется по дороге со скоростью 80 км/ч, в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложила "Украина за рулем".

Варианты ответа

Разрешено. Разрешено по любой из полос. Разрешено только по правой полосе. Разрешено только по левой полосе. Запрещено.

Разбор задачи

На дороге со знаком 5.3 "Дорога для автомобилей", разделенной на две проезжие части, водитель грузовика намерен опередить автобус, который движется со скоростью 80 км/ч.

Согласно пункту 12.6 ПДД, на автомобильной дороге с отдельными проезжими частями, отделенными друг от друга разделительной полосой, разрешается скорость движения не более 110 км/ч.

Таким образом водитель грузовика может опередить автобус, который движется со скоростью 80 км/ч. Но не все так просто.

Читаем пункт 11.6 ПДД:

"На дорогах, имеющих три и более полосы для движения в одном направлении, грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т, тракторам, самоходным машинам и механизмам разрешается выезжать на крайнюю левую полосу только для поворота налево и разворота, а в населенных пунктах на дорогах с односторонним движением, кроме этого, — для остановки слева, в разрешенных случаях, с целью загрузки или разгрузки".

Таким образом водитель грузовика может опередить автобус только по правой полосе.

Правильный ответ

№3

