Главная Авто Каверзный тест ПДД — как грузовику опередить автобус

Каверзный тест ПДД — как грузовику опередить автобус

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 07:35
Хитрый тест ПДД: как грузовику опередить автобус
Как объехать? Рисунок: "Украина за рулем"

Задача по темам о скорости движения и о расположении транспортных средств на дороге. Разрешено ли водителю грузовика опередить автобус, который движется по дороге со скоростью 80 км/ч, в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложила "Украина за рулем".

Читайте также:

Варианты ответа

  1. Разрешено.
  2. Разрешено по любой из полос.
  3. Разрешено только по правой полосе.
  4. Разрешено только по левой полосе.
  5. Запрещено.

Разбор задачи

Тест з ПДР: чи може водій вантажівки випередити автобус?

На дороге со знаком 5.3 "Дорога для автомобилей", разделенной на две проезжие части, водитель грузовика намерен опередить автобус, который движется со скоростью 80 км/ч.

Согласно пункту 12.6 ПДД, на автомобильной дороге с отдельными проезжими частями, отделенными друг от друга разделительной полосой, разрешается скорость движения не более 110 км/ч.

Таким образом водитель грузовика может опередить автобус, который движется со скоростью 80 км/ч. Но не все так просто.

Читаем пункт 11.6 ПДД:

"На дорогах, имеющих три и более полосы для движения в одном направлении, грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т, тракторам, самоходным машинам и механизмам разрешается выезжать на крайнюю левую полосу только для поворота налево и разворота, а в населенных пунктах на дорогах с односторонним движением, кроме этого, — для остановки слева, в разрешенных случаях, с целью загрузки или разгрузки".

Таким образом водитель грузовика может опередить автобус только по правой полосе.

Правильный ответ

№3

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
