Хитрый тест ПДД: как грузовику опередить автобус

Каверзный тест ПДД — как грузовику опередить автобус
Задача по темам о скорости движения и о расположении транспортных средств на дороге. Разрешено ли водителю грузовика опередить автобус, который движется по дороге со скоростью 80 км/ч, в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложила "Украина за рулем".
Варианты ответа
- Разрешено.
- Разрешено по любой из полос.
- Разрешено только по правой полосе.
- Разрешено только по левой полосе.
- Запрещено.
Разбор задачи
На дороге со знаком 5.3 "Дорога для автомобилей", разделенной на две проезжие части, водитель грузовика намерен опередить автобус, который движется со скоростью 80 км/ч.
Согласно пункту 12.6 ПДД, на автомобильной дороге с отдельными проезжими частями, отделенными друг от друга разделительной полосой, разрешается скорость движения не более 110 км/ч.
Таким образом водитель грузовика может опередить автобус, который движется со скоростью 80 км/ч. Но не все так просто.
Читаем пункт 11.6 ПДД:
"На дорогах, имеющих три и более полосы для движения в одном направлении, грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т, тракторам, самоходным машинам и механизмам разрешается выезжать на крайнюю левую полосу только для поворота налево и разворота, а в населенных пунктах на дорогах с односторонним движением, кроме этого, — для остановки слева, в разрешенных случаях, с целью загрузки или разгрузки".
Таким образом водитель грузовика может опередить автобус только по правой полосе.
Правильный ответ
№3
