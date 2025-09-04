Видео
Хитрый тест ПДД — какая траектория разворота разрешена

Хитрый тест ПДД — какая траектория разворота разрешена

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 07:35
Тест ПДД о развороте: какая траектория разрешена
Как правильно? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков. Какая траектория разворота разрешается водителю желтого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Траектория А.
  2. Траектория Б.
  3. Обе траектории разрешены.
  4. Обе траектории запрещены.

Разбор задачи

Тест з ПДР: за якою траєкторією дозволений розворот?

Водитель желтого автомобиля намерен развернуться на перекрестке. На перекрестке установлены знаки 2.1 "Уступить дорогу" (он не влияет на решение этой задачи) и 5.10.1 "Выезд на дорогу с полосой для движения маршрутных транспортных средств".

Траектория разворота Б проходит через полосу для общественного транспорта, на которой движение других транспортных средств, кроме маршрутных, запрещается.

Но обе траектории проходят в пределах перекрестка, где разворот разрешен. При этом, разворачиваясь, водитель желтой машины не будет двигаться по полосе для маршрутных транспортных средств.

Правильный ответ

№3

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
