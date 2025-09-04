Тест ПДД о развороте: какая траектория разрешена

Хитрый тест ПДД — какая траектория разворота разрешена
Задача на знание дорожных знаков. Какая траектория разворота разрешается водителю желтого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Траектория А.
- Траектория Б.
- Обе траектории разрешены.
- Обе траектории запрещены.
Разбор задачи
Водитель желтого автомобиля намерен развернуться на перекрестке. На перекрестке установлены знаки 2.1 "Уступить дорогу" (он не влияет на решение этой задачи) и 5.10.1 "Выезд на дорогу с полосой для движения маршрутных транспортных средств".
Траектория разворота Б проходит через полосу для общественного транспорта, на которой движение других транспортных средств, кроме маршрутных, запрещается.
Но обе траектории проходят в пределах перекрестка, где разворот разрешен. При этом, разворачиваясь, водитель желтой машины не будет двигаться по полосе для маршрутных транспортных средств.
Правильный ответ
№3
