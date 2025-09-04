Тест ПДД о развороте: какая траектория разрешена

Как правильно? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков. Какая траектория разворота разрешается водителю желтого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Траектория А. Траектория Б. Обе траектории разрешены. Обе траектории запрещены.

Разбор задачи

Водитель желтого автомобиля намерен развернуться на перекрестке. На перекрестке установлены знаки 2.1 "Уступить дорогу" (он не влияет на решение этой задачи) и 5.10.1 "Выезд на дорогу с полосой для движения маршрутных транспортных средств".

Траектория разворота Б проходит через полосу для общественного транспорта, на которой движение других транспортных средств, кроме маршрутных, запрещается.

Но обе траектории проходят в пределах перекрестка, где разворот разрешен. При этом, разворачиваясь, водитель желтой машины не будет двигаться по полосе для маршрутных транспортных средств.

Правильный ответ

№3

