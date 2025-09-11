Тест ПДР про стоянку: хто з водіїв порушує правила

Хто порушник? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про зупинку та стоянку. Хто з водіїв припаркувався не за правилами у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Водій білого автомобіля. Водій синього автомобіля Обидва водії порушили правила. Жоден з водіїв не порушив правила.

Розбір задачі

Водій білого автомобіля зупинився ліворуч біля розділювальної смуги, а водій синього — біля правого краю проїзної частини.

На ділянці встановлено знак 3.35 "Стоянку заборонено". Але жоден з водіїв не порушив вимог цього дорожнього знаку. По-перше, він діє лише на тому боці дороги, де він знаходиться, а отже не стосується водія синього авто. По-друге, водій білої машини зупинився до початку зони дії знаку.

Водій синього автомобіля правил не порушує.

Читаємо пункт 15.2 ПДР:

"За відсутності спеціально відведених місць чи узбіччя або коли зупинка, чи стоянка там неможливі, вони дозволяються біля правого краю проїзної частини (якомога правіше, щоб не перешкоджати іншим учасникам дорожнього руху)".

Порушник сидить за кермом білого автомобіля, адже він зупинився біля розділювальної смуги.

Читаємо пункт 15.3 ПДР:

"Якщо дорога має бульвар або розділювальну смугу, зупинка і стоянка транспортних засобів біля них забороняються".

Правильна відповідь

№1

