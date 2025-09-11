Відео
Головна Авто Корисний тест ПДР — хто порушує правила стоянки

Корисний тест ПДР — хто порушує правила стоянки

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 07:35
Тест ПДР про стоянку: хто з водіїв порушує правила
Хто порушник? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про зупинку та стоянку. Хто з водіїв припаркувався не за правилами у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Водій білого автомобіля.
  2. Водій синього автомобіля
  3. Обидва водії порушили правила.
  4. Жоден з водіїв не порушив правила.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто з водіїв порушує правила?

Водій білого автомобіля зупинився ліворуч біля розділювальної смуги, а водій синього — біля правого краю проїзної частини.

На ділянці встановлено знак 3.35 "Стоянку заборонено". Але жоден з водіїв не порушив вимог цього дорожнього знаку. По-перше, він діє лише на тому боці дороги, де він знаходиться, а отже не стосується водія синього авто. По-друге, водій білої машини зупинився до початку зони дії знаку.

Водій синього автомобіля правил не порушує.

Читаємо пункт 15.2 ПДР:

"За відсутності спеціально відведених місць чи узбіччя або коли зупинка, чи стоянка там неможливі, вони дозволяються біля правого краю проїзної частини (якомога правіше, щоб не перешкоджати іншим учасникам дорожнього руху)".

Порушник сидить за кермом білого автомобіля, адже він зупинився біля розділювальної смуги.

Читаємо пункт 15.3 ПДР:

"Якщо дорога має бульвар або розділювальну смугу, зупинка і стоянка транспортних засобів біля них забороняються".

Правильна відповідь

№1

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
