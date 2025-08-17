Непростий тест ПДР для новачків: хто проїде першим?

Хто перший? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з тем про проїзд перехресть та про регулювання дорожнього руху. В якому порядку транспортні засоби проїдуть перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Трамвай та білий автомобіль разом, жовтий автомобіль. Жовтий автомобіль, трамвай разом з білим автомобілем. Трамвай, жовтий автомобіль, білий автомобіль. Білий автомобіль, жовтий автомобіль, трамвай.

Розбір задачі

На перехресті водії трамвая та білого автомобіля повертають праворуч, а водій жовтого авто проїжджає прямо.

На перехресті встановлені знаки пріоритету 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги", але працює світлофор, тому вони не діють.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Для водіїв трамвая та білого авто світить зелена стрілочка у додатковій секції світлофора при основному червоному сигналі.

Читаємо пункт 16.9 ПДР:

"Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків".

Правильна відповідь

№2

