Непростий тест ПДР для новачків: хто проїде першим?

Складний тест ПДР — хто має перевагу на перехресті?
Задача з тем про проїзд перехресть та про регулювання дорожнього руху. В якому порядку транспортні засоби проїдуть перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?
Варіанти відповіді
- Трамвай та білий автомобіль разом, жовтий автомобіль.
- Жовтий автомобіль, трамвай разом з білим автомобілем.
- Трамвай, жовтий автомобіль, білий автомобіль.
- Білий автомобіль, жовтий автомобіль, трамвай.
Розбір задачі
На перехресті водії трамвая та білого автомобіля повертають праворуч, а водій жовтого авто проїжджає прямо.
На перехресті встановлені знаки пріоритету 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги", але працює світлофор, тому вони не діють.
Читаємо пункт 8.3 ПДР:
"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".
Для водіїв трамвая та білого авто світить зелена стрілочка у додатковій секції світлофора при основному червоному сигналі.
Читаємо пункт 16.9 ПДР:
"Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків".
Правильна відповідь
№2
