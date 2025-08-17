Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Сложный тест ПДД — кто имеет преимущество на перекрестке?

Сложный тест ПДД — кто имеет преимущество на перекрестке?

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2025 11:45
Непростой тест ПДД для новичков: кто проедет первым?
Кто первый? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по темам о проезде перекрестков и о регулировании дорожного движения. В каком порядке транспортные средства проедут перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Реклама
Читайте также:

Варианты ответа

  1. Трамвай и белый автомобиль вместе, желтый автомобиль.
  2. Желтый автомобиль, трамвай вместе с белым автомобилем.
  3. Трамвай, желтый автомобиль, белый автомобиль.
  4. Белый автомобиль, желтый автомобиль, трамвай.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто проїде перехрестя першим?

Реклама

На перекрестке водители трамвая и белого автомобиля поворачивают направо, а водитель желтого авто проезжает прямо.

На перекрестке установлены знаки приоритета 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги", но работает светофор, поэтому они не действуют.

Реклама

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

Для водителей трамвая и белого авто светит зеленая стрелочка в дополнительной секции светофора при основном красном сигнале.

Читаем пункт 16.9 ПДД:

"Во время движения в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений".

Правильный ответ

№2

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации