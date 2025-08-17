Непростой тест ПДД для новичков: кто проедет первым?

Кто первый? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по темам о проезде перекрестков и о регулировании дорожного движения. В каком порядке транспортные средства проедут перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Реклама

Читайте также:

Варианты ответа

Трамвай и белый автомобиль вместе, желтый автомобиль. Желтый автомобиль, трамвай вместе с белым автомобилем. Трамвай, желтый автомобиль, белый автомобиль. Белый автомобиль, желтый автомобиль, трамвай.

Разбор задачи

Реклама

На перекрестке водители трамвая и белого автомобиля поворачивают направо, а водитель желтого авто проезжает прямо.

На перекрестке установлены знаки приоритета 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги", но работает светофор, поэтому они не действуют.

Реклама

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

Для водителей трамвая и белого авто светит зеленая стрелочка в дополнительной секции светофора при основном красном сигнале.

Читаем пункт 16.9 ПДД:

"Во время движения в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений".

Правильный ответ

№2

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения: