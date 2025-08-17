Непростой тест ПДД для новичков: кто проедет первым?

Сложный тест ПДД — кто имеет преимущество на перекрестке?
Задача по темам о проезде перекрестков и о регулировании дорожного движения. В каком порядке транспортные средства проедут перекресток в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Трамвай и белый автомобиль вместе, желтый автомобиль.
- Желтый автомобиль, трамвай вместе с белым автомобилем.
- Трамвай, желтый автомобиль, белый автомобиль.
- Белый автомобиль, желтый автомобиль, трамвай.
Разбор задачи
На перекрестке водители трамвая и белого автомобиля поворачивают направо, а водитель желтого авто проезжает прямо.
На перекрестке установлены знаки приоритета 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги", но работает светофор, поэтому они не действуют.
Читаем пункт 8.3 ПДД:
"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".
Для водителей трамвая и белого авто светит зеленая стрелочка в дополнительной секции светофора при основном красном сигнале.
Читаем пункт 16.9 ПДД:
"Во время движения в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений".
Правильный ответ
№2
