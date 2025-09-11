Тест ПДД о стоянке: кто из водителей нарушает правила

Кто нарушитель? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме об остановке и стоянке. Кто из водителей припарковался не по правилам в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Водитель белого автомобиля. Водитель синего автомобиля Оба водителя нарушили правила. Ни один из водителей не нарушил правила.

Разбор задачи

Водитель белого автомобиля остановился слева возле разделительной полосы, а водитель синего — у правого края проезжей части.

На участке установлен знак 3.35 "Стоянка запрещена". Но ни один из водителей не нарушил требований этого дорожного знака. Во-первых, он действует только на той стороне дороги, где он находится, а значит не касается водителя синего авто. Во-вторых, водитель белой машины остановился до начала зоны действия знака.

Водитель синего автомобиля правила не нарушает.

Читаем пункт 15.2 ПДД:

"При отсутствии специально отведенных мест или обочины или когда остановка, или стоянка там невозможны, они разрешаются у правого края проезжей части (как можно правее, чтобы не препятствовать другим участникам дорожного движения)".

Нарушитель сидит за рулем белого автомобиля, ведь он остановился возле разделительной полосы.

Читаем пункт 15.3 ПДД:

"Если дорога имеет бульвар или разделительную полосу, остановка и стоянка транспортных средств возле них запрещаются".

Правильный ответ

№1

