Главная Авто Полезный тест ПДД — кто нарушает правила стоянки

Полезный тест ПДД — кто нарушает правила стоянки

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 07:35
Тест ПДД о стоянке: кто из водителей нарушает правила
Кто нарушитель? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме об остановке и стоянке. Кто из водителей припарковался не по правилам в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Читайте также:

Варианты ответа

  1. Водитель белого автомобиля.
  2. Водитель синего автомобиля
  3. Оба водителя нарушили правила.
  4. Ни один из водителей не нарушил правила.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто з водіїв порушує правила?

Водитель белого автомобиля остановился слева возле разделительной полосы, а водитель синего — у правого края проезжей части.

На участке установлен знак 3.35 "Стоянка запрещена". Но ни один из водителей не нарушил требований этого дорожного знака. Во-первых, он действует только на той стороне дороги, где он находится, а значит не касается водителя синего авто. Во-вторых, водитель белой машины остановился до начала зоны действия знака.

Водитель синего автомобиля правила не нарушает.

Читаем пункт 15.2 ПДД:

"При отсутствии специально отведенных мест или обочины или когда остановка, или стоянка там невозможны, они разрешаются у правого края проезжей части (как можно правее, чтобы не препятствовать другим участникам дорожного движения)".

Нарушитель сидит за рулем белого автомобиля, ведь он остановился возле разделительной полосы.

Читаем пункт 15.3 ПДД:

"Если дорога имеет бульвар или разделительную полосу, остановка и стоянка транспортных средств возле них запрещаются".

Правильный ответ

№1

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
