Тест ПДД о стоянке: кто из водителей нарушает правила

Полезный тест ПДД — кто нарушает правила стоянки
Задача по теме об остановке и стоянке. Кто из водителей припарковался не по правилам в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель белого автомобиля.
- Водитель синего автомобиля
- Оба водителя нарушили правила.
- Ни один из водителей не нарушил правила.
Разбор задачи
Водитель белого автомобиля остановился слева возле разделительной полосы, а водитель синего — у правого края проезжей части.
На участке установлен знак 3.35 "Стоянка запрещена". Но ни один из водителей не нарушил требований этого дорожного знака. Во-первых, он действует только на той стороне дороги, где он находится, а значит не касается водителя синего авто. Во-вторых, водитель белой машины остановился до начала зоны действия знака.
Водитель синего автомобиля правила не нарушает.
Читаем пункт 15.2 ПДД:
"При отсутствии специально отведенных мест или обочины или когда остановка, или стоянка там невозможны, они разрешаются у правого края проезжей части (как можно правее, чтобы не препятствовать другим участникам дорожного движения)".
Нарушитель сидит за рулем белого автомобиля, ведь он остановился возле разделительной полосы.
Читаем пункт 15.3 ПДД:
"Если дорога имеет бульвар или разделительную полосу, остановка и стоянка транспортных средств возле них запрещаются".
Правильный ответ
№1
Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:
Читайте Новини.LIVE!