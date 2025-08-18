Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Каверзный тест ПДД — куда разрешен проезд

Каверзный тест ПДД — куда разрешен проезд

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 07:35
Тест ПДД: куда разрешен проезд на сложном перекрестке
Куда можно? Рисунок: "Автомобили, дороги, правила дорожного движения"

Задача на знание дорожных знаков. По какой траектории разрешено движение водителю белого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложило сообщество "Автомобили, дороги, правила дорожного движения".

Реклама
Читайте также:

Варианты ответа

  1. По любой траектории.
  2. По траекториям А, В и Г.
  3. По траекториям Б, В и Г.
  4. По траекториям по В и Г.

Разбор задачи

Тест з ПДР: за якою траєкторією дозволений рух?

На перекрестке установлены знаки 2.3 "Главная дорога", 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением" и 3.21 "Въезд запрещен".

Знак 2.3 на решение этой задачи не влияет, ведь мы не рассматриваем порядок разъезда на перекрестке.

Знак 5.7.1 показывает водителю, что он въезжает на дорогу с односторонним движением, поэтому в случае движения по траектории А, он окажется на встречной полосе, что категорически запрещено.

Дополнительно (если водитель пропустит знак 5.7.1) на опасной полосе установлен знак 3.21 "Въезд запрещен", который говорит сам за себя.

По другим траекториям водитель не имеет никаких ограничений.

Правильный ответ

№3

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации