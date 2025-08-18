Тест ПДД: куда разрешен проезд на сложном перекрестке

Куда можно? Рисунок: "Автомобили, дороги, правила дорожного движения"

Задача на знание дорожных знаков. По какой траектории разрешено движение водителю белого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложило сообщество "Автомобили, дороги, правила дорожного движения".

Варианты ответа

По любой траектории. По траекториям А, В и Г. По траекториям Б, В и Г. По траекториям по В и Г.

Разбор задачи

На перекрестке установлены знаки 2.3 "Главная дорога", 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением" и 3.21 "Въезд запрещен".

Знак 2.3 на решение этой задачи не влияет, ведь мы не рассматриваем порядок разъезда на перекрестке.

Знак 5.7.1 показывает водителю, что он въезжает на дорогу с односторонним движением, поэтому в случае движения по траектории А, он окажется на встречной полосе, что категорически запрещено.

Дополнительно (если водитель пропустит знак 5.7.1) на опасной полосе установлен знак 3.21 "Въезд запрещен", который говорит сам за себя.

По другим траекториям водитель не имеет никаких ограничений.

Правильный ответ

№3

