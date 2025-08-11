Быстрый тест по ПДД: где нужно включить поворотник

Когда сигналить? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о предупредительных сигналах. В какой точке водитель должен включить правый указатель поворота в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

В точке А. В точке Б. В точке А или Б. В точке В. В точке Б или В.

Разбор задачи

На участке дороги водитель намерен повернуть направо. Согласно пункту 9.2 ПДД, перед поворотом водитель должен подавать сигналы световыми указателями соответствующего направления. Но, когда именно он должен это делать?

Читаем пункт 9.4 ПДД:

"Подавать сигнал указателями поворота или рукой следует заблаговременно до начала маневра (с учетом скорости движения), но не менее чем за 50-100 м в населенных пунктах и за 150-200 м вне их, и прекращать немедленно после его окончания (подачу сигнала рукой следует закончить непосредственно перед началом выполнения маневра). Сигнал запрещается подавать, если он может быть не понятным для других участников движения".

В изображенной ситуации водитель находится в пределах населенного пункта, поэтому подходят точки А и Б. Подавать сигнал в точке В — слишком поздно.

Правильный ответ

№3

