Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Полезный тест ПДД — где нужно включить поворотник

Полезный тест ПДД — где нужно включить поворотник

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 19:45
Быстрый тест по ПДД: где нужно включить поворотник
Когда сигналить? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о предупредительных сигналах. В какой точке водитель должен включить правый указатель поворота в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Реклама
Читайте также:

Варианты ответа

  1. В точке А.
  2. В точке Б.
  3. В точке А или Б.
  4. В точке В.
  5. В точке Б или В.

Разбор задачи

Тест з ПДР: коли потрібна увімнкути покажчик повороту?

На участке дороги водитель намерен повернуть направо. Согласно пункту 9.2 ПДД, перед поворотом водитель должен подавать сигналы световыми указателями соответствующего направления. Но, когда именно он должен это делать?

Читаем пункт 9.4 ПДД:

"Подавать сигнал указателями поворота или рукой следует заблаговременно до начала маневра (с учетом скорости движения), но не менее чем за 50-100 м в населенных пунктах и за 150-200 м вне их, и прекращать немедленно после его окончания (подачу сигнала рукой следует закончить непосредственно перед началом выполнения маневра). Сигнал запрещается подавать, если он может быть не понятным для других участников движения".

В изображенной ситуации водитель находится в пределах населенного пункта, поэтому подходят точки А и Б. Подавать сигнал в точке В — слишком поздно.

Правильный ответ

№3

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации