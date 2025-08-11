Хитрый тест ПДД: как проехать перекресток, когда исчезает полоса

Кто первый? Рисунок: pinterest.com

Задача по темам о проезде перекрестков и о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей проедет перекресток первым в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил Pinterest.

Варианты ответа

Водитель красного автомобиля. Водитель синего автомобиля. Водитель оранжевого автомобиля. Водитель белого автомобиля.

Разбор задачи

На нерегулируемом перекрестке водители всех четырех транспортных средств проезжают прямо. Согласно знакам 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги", только водитель белого автомобиля находится на второстепенной дороге, а значит вынужден подождать.

Читаем пункт 16.11 ПДД:

"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".

Водитель оранжевого автомобиля находится на главной дороге, но к нему с правой стороны приближаются синяя и красная машины.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Таким образом водитель оранжевого пикапа должен пропустить красный и синий автомобили. Так как траектория его движения не пересекается с водителем белого авто, то они проедут перекресток последними вместе.

Водители синего и красного автомобиля попадают с двухполосной дороги на дорогу с одной полосой. Траектории их пересекаются, поэтому кто-то из них должен уступить дорогу.

Поскольку знаками или разметкой в изображенной ситуации не определено, чья полоса исчезает, читаем пункт 10.11 ПДД:

"В случае если траектории движения транспортных средств пересекаются, а очередность проезда не обусловлена этими Правилами, уступить дорогу должен водитель, к которому транспортное средство приближается с правой стороны".

Следовательно, первым проедет водитель красного автомобиля.

Правильный ответ

№1

