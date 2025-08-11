Хитрый тест ПДД: как проехать перекресток, когда исчезает полоса

Тест ПДД — как проехать перекресток, когда исчезает полоса
Задача по темам о проезде перекрестков и о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей проедет перекресток первым в изображенной на рисунке ситуации?
Варианты ответа
- Водитель красного автомобиля.
- Водитель синего автомобиля.
- Водитель оранжевого автомобиля.
- Водитель белого автомобиля.
Разбор задачи
На нерегулируемом перекрестке водители всех четырех транспортных средств проезжают прямо. Согласно знакам 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги", только водитель белого автомобиля находится на второстепенной дороге, а значит вынужден подождать.
Читаем пункт 16.11 ПДД:
"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".
Водитель оранжевого автомобиля находится на главной дороге, но к нему с правой стороны приближаются синяя и красная машины.
Читаем пункт 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
Таким образом водитель оранжевого пикапа должен пропустить красный и синий автомобили. Так как траектория его движения не пересекается с водителем белого авто, то они проедут перекресток последними вместе.
Водители синего и красного автомобиля попадают с двухполосной дороги на дорогу с одной полосой. Траектории их пересекаются, поэтому кто-то из них должен уступить дорогу.
Поскольку знаками или разметкой в изображенной ситуации не определено, чья полоса исчезает, читаем пункт 10.11 ПДД:
"В случае если траектории движения транспортных средств пересекаются, а очередность проезда не обусловлена этими Правилами, уступить дорогу должен водитель, к которому транспортное средство приближается с правой стороны".
Следовательно, первым проедет водитель красного автомобиля.
Правильный ответ
№1
