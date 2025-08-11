Хитрий тест ПДР: як проїхати перехрестя, коли зникає смуга

Хто перший? Малюнок: pinterest.com

Задача з тем про проїзд перехресть та про початок руху та зміну його напрямку. Хто з водіїв проїде перехрестя першим у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував Pinterest.

Варіанти відповіді

Водій червоного автомобіля. Водій синього автомобіля. Водій помаранчевого автомобіля. Водій білого автомобіля.

Розбір задачі

На нерегульованому перехресті водії усіх чотирьох транспортних засобів проїжджають прямо. Згідно зі знаками 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги", лише водій білого автомобіля перебуває на другорядній дорозі, а отже змушений зачекати.

Читаємо пункт 16.11 ПДР:

"На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху".

Водій помаранчевого автомобіля перебуває на головній дорозі, але до нього з правого боку наближаються синя та червона машини.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Таким чином водій помаранчевого пікапа має пропустити червоний та синій автомобілі. Позаяк траєкторія його руху не перетинається з водієм білого авто, то вони проїдуть перехрестя останніми разом.

Водії синього та червоного автомобіля потрапляють з двосмугової дороги на дорогу з однією смугою. Траєкторії їхні перетинаються, тож хтось з них має поступитися.

Позаяк знаками або розміткою у зображеній ситуації не визначено, чия смуга зникає, читаємо пункт 10.11 ПДР:

"У разі коли траєкторії руху транспортних засобів перетинаються, а черговість проїзду не обумовлена цими Правилами, дати дорогу повинен водій, до якого транспортний засіб наближається з правого боку".

Отже, першим проїде водій червоного автомобіля.

Правильна відповідь

№1

