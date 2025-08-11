Відео
Корисний тест ПДР — де потрібно увімкнути поворотник

Дата публікації: 11 серпня 2025 19:45
Швидкий тест з ПДР: де потрібно увімкнути поворотник
Коли сигналити? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про попереджувальні сигнали. В якій точці водій повинен увімкнути правий покажчик повороту в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. В точці А.
  2. В точці Б.
  3. В точці А або Б.
  4. В точці В.
  5. В точці Б або В.

Розбір задачі

Тест з ПДР: коли потрібна увімнкути покажчик повороту?

На ділянці дороги водій має намір повернути праворуч. Згідно з пунктом 9.2 ПДР, перед поворотом водій повинен подавати сигнали світловими покажчиками відповідного напрямку. Але, коли саме він має це робити?

Читаємо пункт 9.4 ПДР:

"Подавати сигнал покажчиками повороту або рукою належить завчасно до початку маневру (з урахуванням швидкості руху), але не менш як за 50–100 м у населених пунктах і за 150–200 м поза ними, і припиняти негайно після його закінчення (подавання сигналу рукою слід закінчити безпосередньо перед початком виконання маневру). Сигнал забороняється подавати, якщо він може бути не зрозумілим для інших учасників руху".

У зображеній ситуації водій перебуває у межах населеного пункту, тому підходять точки А та Б. Подавати сигнал у точці В — занадто пізно.

Правильна відповідь

№3

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
