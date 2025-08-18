Тест ПДР : куди дозволений проїзд на складному перехресті

Куди можна? Малюнок: "Автомобілі, дороги, правила дорожнього руху"

Задача на знання дорожніх знаків. За якою траєкторією дозволений рух водієві білого автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала спільнота "Автомобілі, дороги, правила дорожнього руху".

Варіанти відповіді

За будь-якою траєкторією. За траєкторіями А, В та Г. За траєкторіями Б, В та Г. За траєкторіями за В та Г.

Розбір задачі

На перехресті встановлені знаки 2.3 "Головна дорога", 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом" та 3.21 "Вʼїзд заборонено".

Знак 2.3 на розв'язання цієї задачі не впливає, адже ми не розглядаємо порядок розʼїзду на перехресті.

Знак 5.7.1 показує водію, що він в’їжджає на дорогу з одностороннім рухом, тому в разі руху траєкторією А, він опиниться на зустрічній смузі, що категорично заборонено.

Додатково (якщо водій проґавить знак 5.7.1) на небезпечній смузі встановлено знак 3.21 "Вʼїзд заборонено", який говорить сам за себе.

За іншими траєкторіями водій не має жодних обмежень.

Правильна відповідь

№3

