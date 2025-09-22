Хитрий тест ПДР: куди може проїхати водій червоного авто

Куди можна? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. За якими напрямками може продовжити рух водій червоного автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

А та Б. А та В. Б та В. В. Б. Усі напрямки дозволені.

Розбір задачі

На перехресті встановлені знаки 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом". Вони інформують водія про те, що за перехрестям розпочинається дорога з двостороннім рухом.

Тому за напрямком "Б" водій червоного авто буде рухатися по зустрічній смузі, що правилами категорично заборонено.

Також водій не може повернути праворуч у цій ситуації, адже він знаходиться у лівій смузі.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку..."

Але ніщо не забороняє водієві виконати поворот ліворуч.

Правильна відповідь

№4

