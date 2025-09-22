Відео
Тест ПДР — куди може проїхати водій червоного авто

Дата публікації: 22 вересня 2025 07:35
Хитрий тест ПДР: куди може проїхати водій червоного авто
Куди можна? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. За якими напрямками може продовжити рух водій червоного автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. А та Б.
  2. А та В.
  3. Б та В.
  4. В.
  5. Б.
  6. Усі напрямки дозволені.

Розбір задачі

Тест з ПДР: в яких напрямках дозволений рух?

На перехресті встановлені знаки 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом". Вони інформують водія про те, що за перехрестям розпочинається дорога з двостороннім рухом.

Тому за напрямком "Б" водій червоного авто буде рухатися по зустрічній смузі, що правилами категорично заборонено.

Також водій не може повернути праворуч у цій ситуації, адже він знаходиться у лівій смузі.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку..."

Але ніщо не забороняє водієві виконати поворот ліворуч.

Правильна відповідь

№4

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
