Хитрий тест ПДР: куди може проїхати водій червоного авто

Тест ПДР — куди може проїхати водій червоного авто
Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. За якими напрямками може продовжити рух водій червоного автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- А та Б.
- А та В.
- Б та В.
- В.
- Б.
- Усі напрямки дозволені.
Розбір задачі
На перехресті встановлені знаки 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом". Вони інформують водія про те, що за перехрестям розпочинається дорога з двостороннім рухом.
Тому за напрямком "Б" водій червоного авто буде рухатися по зустрічній смузі, що правилами категорично заборонено.
Також водій не може повернути праворуч у цій ситуації, адже він знаходиться у лівій смузі.
Читаємо пункт 10.4 ПДР:
"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку..."
Але ніщо не забороняє водієві виконати поворот ліворуч.
Правильна відповідь
№4
Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:
Читайте Новини.LIVE!