Складний тест з ПДР: куди дозволений рух водієві авто

Задача на знання дорожніх знаків та з тем про початок руху та зміну його напрямку й про розташування транспортних засобів на дорозі. В яких напрямках може проїхати водій у зображеній на малюнку ситуації?

Варіанти відповіді

А, Б, В. В та Г. Б, В, Г. Б та Г. Г. Усі напрямки дозволені.

Розбір задачі

Водію синього автомобіля пропонуються чотири напрямки: праворуч, прямо, ліворуч та у зворотному напрямку.

Насамперед водій не може повернути праворуч, адже знаходиться на крайній лівій смузі.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині".

Перед перехрестям встановлено дорожні знаки 3.1 "Рух заборонено" та 7.1.1 "Відстань до об'єкта", які попереджують, що рух прямо буде заборонено через 800 метрів. Тобто прямо зараз ці знаки не забороняють водію їхати прямо, але він знаходиться у крайній лівій смузі.

Читаємо пункт 11.2 ПДР:

"На дорогах, які мають дві та більше смуг для руху в одному напрямку, нерейкові транспортні засоби повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини, крім випадків, коли виконується випередження, об'їзд або перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом".

Також встановлено знак 5.29 "Місце для розвороту", який вказує на місце, де можна зробити розворот, але забороняє поворот ліворуч.

Отже, водію дозволяється лише розворот — траєкторія Г.

Правильна відповідь

№5

