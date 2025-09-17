Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоПсихологіяСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionШтабВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Непростий тест ПДР для уважних — куди дозволений рух авто

Непростий тест ПДР для уважних — куди дозволений рух авто

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 07:35
Складний тест з ПДР: куди дозволений рух водієві авто
Куди можна? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків та з тем про початок руху та зміну його напрямку й про розташування транспортних засобів на дорозі. В яких напрямках може проїхати водій у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Реклама
Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. А, Б, В.
  2. В та Г.
  3. Б, В, Г.
  4. Б та Г.
  5. Г.
  6. Усі напрямки дозволені.

Розбір задачі

Тест з ПДР: в якому напрямку дозволений рух?

Водію синього автомобіля пропонуються чотири напрямки: праворуч, прямо, ліворуч та у зворотному напрямку.

Насамперед водій не може повернути праворуч, адже знаходиться на крайній лівій смузі.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині".

Перед перехрестям встановлено дорожні знаки 3.1 "Рух заборонено" та 7.1.1 "Відстань до об'єкта", які попереджують, що рух прямо буде заборонено через 800 метрів. Тобто прямо зараз ці знаки не забороняють водію їхати прямо, але він знаходиться у крайній лівій смузі.

Читаємо пункт 11.2 ПДР:

"На дорогах, які мають дві та більше смуг для руху в одному напрямку, нерейкові транспортні засоби повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини, крім випадків, коли виконується випередження, об'їзд або перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом".

Також встановлено знак 5.29 "Місце для розвороту", який вказує на місце, де можна зробити розворот, але забороняє поворот ліворуч.

Отже, водію дозволяється лише розворот — траєкторія Г.

Правильна відповідь

№5

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації