Швидкий тест ПДР: в якій послідовності розʼїдуться водії

Каверзний тест ПДР — в якій послідовності розʼїдуться водії
Задача на знання загальних положень ПДР та з теми про проїзд перехресть. В якій послідовності водії автомобілів проїдуть перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "Тримай кермо".
Варіанти відповіді
- Чорний, синій автомобілі, вантажівка.
- Синій автомобіль, вантажівка, чорний автомобіль.
- Вантажівка, чорний, синій автомобілі.
- Синій, чорний автомобілі, вантажівка.
Розбір задачі
На перехресті водій чорного пікапа проїжджає прямо, водій вантажівка повертає праворуч, а водій синього легковика має намір виконати розворот.
На перехресті відсутні світлофори, регулювальник та будь-які знаки пріоритету. Але це не означає, що дороги рівнозначні.
Останнім проїде водій вантажівки, адже він перебуває на ґрунтовій, тобто — другорядній дорозі.
Читаємо пункт 1.10 ПДР:
"Головна дорога — дорога з покриттям відносно ґрунтової. Наявність на другорядній дорозі покриття безпосередньо перед перехрестям не прирівнює її за значенням до перехрещуваної".
А першим проїде водій чорного пікапа, який проїжджає прямо. Водій синього легковика, який розгортається, має поступитися йому дорогою.
Читаємо пункт 16.13 ПДР:
"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються по рівнозначній дорозі в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".
Правильна відповідь
№1
