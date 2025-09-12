Відео
Каверзний тест ПДР — в якій послідовності розʼїдуться водії

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 07:35
Швидкий тест ПДР: в якій послідовності розʼїдуться водії
Хто за ким? Малюнок: "Тримай кермо"

Задача на знання загальних положень ПДР та з теми про проїзд перехресть. В якій послідовності водії автомобілів проїдуть перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Тримай кермо".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Чорний, синій автомобілі, вантажівка.
  2. Синій автомобіль, вантажівка, чорний автомобіль.
  3. Вантажівка, чорний, синій автомобілі.
  4. Синій, чорний автомобілі, вантажівка.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто проїде перехерстя першим?

На перехресті водій чорного пікапа проїжджає прямо, водій вантажівка повертає праворуч, а водій синього легковика має намір виконати розворот.

На перехресті відсутні світлофори, регулювальник та будь-які знаки пріоритету. Але це не означає, що дороги рівнозначні.

Останнім проїде водій вантажівки, адже він перебуває на ґрунтовій, тобто — другорядній дорозі.

Читаємо пункт 1.10 ПДР:

"Головна дорога — дорога з покриттям відносно ґрунтової. Наявність на другорядній дорозі покриття безпосередньо перед перехрестям не прирівнює її за значенням до перехрещуваної".

А першим проїде водій чорного пікапа, який проїжджає прямо. Водій синього легковика, який розгортається, має поступитися йому дорогою.

Читаємо пункт 16.13 ПДР:

"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються по рівнозначній дорозі в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".

Правильна відповідь

№1

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
