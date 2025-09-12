Швидкий тест ПДР: в якій послідовності розʼїдуться водії

Хто за ким? Малюнок: "Тримай кермо"

Задача на знання загальних положень ПДР та з теми про проїзд перехресть. В якій послідовності водії автомобілів проїдуть перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Тримай кермо".

Варіанти відповіді

Чорний, синій автомобілі, вантажівка. Синій автомобіль, вантажівка, чорний автомобіль. Вантажівка, чорний, синій автомобілі. Синій, чорний автомобілі, вантажівка.

Розбір задачі

На перехресті водій чорного пікапа проїжджає прямо, водій вантажівка повертає праворуч, а водій синього легковика має намір виконати розворот.

На перехресті відсутні світлофори, регулювальник та будь-які знаки пріоритету. Але це не означає, що дороги рівнозначні.

Останнім проїде водій вантажівки, адже він перебуває на ґрунтовій, тобто — другорядній дорозі.

Читаємо пункт 1.10 ПДР:

"Головна дорога — дорога з покриттям відносно ґрунтової. Наявність на другорядній дорозі покриття безпосередньо перед перехрестям не прирівнює її за значенням до перехрещуваної".

А першим проїде водій чорного пікапа, який проїжджає прямо. Водій синього легковика, який розгортається, має поступитися йому дорогою.

Читаємо пункт 16.13 ПДР:

"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються по рівнозначній дорозі в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".

Правильна відповідь

№1

