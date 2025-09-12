Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Тест ПДД — в какой последовательности разъедутся водители

Тест ПДД — в какой последовательности разъедутся водители

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 07:35
Быстрй тест ПДД: в какой последовательности разъедутся водители
Кто за кем? Рисунок: "Тримай кермо"

Задача на знание общих положений ПДД и по теме о проезде перекрестков. В какой последовательности водители автомобилей проедут перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Тримай кермо".

Реклама
Читайте также:

Варианты ответа

  1. Черный, синий автомобили, грузовик.
  2. Синий автомобиль, грузовик, черный автомобиль.
  3. Грузовик, черный, синий автомобили.
  4. Синий, черный автомобили, грузовик.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто проїде перехерстя першим?

На перекрестке водитель черного пикапа проезжает прямо, водитель грузовика поворачивает направо, а водитель синей легковушки намерен выполнить разворот.

На перекрестке отсутствуют светофоры, регулировщик и какие-либо знаки приоритета. Но это не означает, что дороги равнозначны.

Последним проедет водитель грузовика, ведь он находится на грунтовой, то есть — второстепенной дороге.

Читаем пункт 1.10 ПДД:

"Главная дорога — дорога с покрытием относительно грунтовой. Наличие на второстепенной дороге покрытия непосредственно перед перекрестком не приравнивает ее по значению к перекрещиваемой".

А первым проедет водитель черного пикапа, который проезжает прямо. Водитель синей легковушки, которая разворачивается, должен уступить ему дорогу.

Читаем пункт 16.13 ПДД:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".

Правильный ответ

№1

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации