Быстрй тест ПДД: в какой последовательности разъедутся водители

Тест ПДД — в какой последовательности разъедутся водители
Задача на знание общих положений ПДД и по теме о проезде перекрестков. В какой последовательности водители автомобилей проедут перекресток в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "Тримай кермо".
Варианты ответа
- Черный, синий автомобили, грузовик.
- Синий автомобиль, грузовик, черный автомобиль.
- Грузовик, черный, синий автомобили.
- Синий, черный автомобили, грузовик.
Разбор задачи
На перекрестке водитель черного пикапа проезжает прямо, водитель грузовика поворачивает направо, а водитель синей легковушки намерен выполнить разворот.
На перекрестке отсутствуют светофоры, регулировщик и какие-либо знаки приоритета. Но это не означает, что дороги равнозначны.
Последним проедет водитель грузовика, ведь он находится на грунтовой, то есть — второстепенной дороге.
Читаем пункт 1.10 ПДД:
"Главная дорога — дорога с покрытием относительно грунтовой. Наличие на второстепенной дороге покрытия непосредственно перед перекрестком не приравнивает ее по значению к перекрещиваемой".
А первым проедет водитель черного пикапа, который проезжает прямо. Водитель синей легковушки, которая разворачивается, должен уступить ему дорогу.
Читаем пункт 16.13 ПДД:
"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".
Правильный ответ
№1
Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:
Читайте Новини.LIVE!