Быстрй тест ПДД: в какой последовательности разъедутся водители

Кто за кем? Рисунок: "Тримай кермо"

Задача на знание общих положений ПДД и по теме о проезде перекрестков. В какой последовательности водители автомобилей проедут перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Тримай кермо".

Варианты ответа

Черный, синий автомобили, грузовик. Синий автомобиль, грузовик, черный автомобиль. Грузовик, черный, синий автомобили. Синий, черный автомобили, грузовик.

Разбор задачи

На перекрестке водитель черного пикапа проезжает прямо, водитель грузовика поворачивает направо, а водитель синей легковушки намерен выполнить разворот.

На перекрестке отсутствуют светофоры, регулировщик и какие-либо знаки приоритета. Но это не означает, что дороги равнозначны.

Последним проедет водитель грузовика, ведь он находится на грунтовой, то есть — второстепенной дороге.

Читаем пункт 1.10 ПДД:

"Главная дорога — дорога с покрытием относительно грунтовой. Наличие на второстепенной дороге покрытия непосредственно перед перекрестком не приравнивает ее по значению к перекрещиваемой".

А первым проедет водитель черного пикапа, который проезжает прямо. Водитель синей легковушки, которая разворачивается, должен уступить ему дорогу.

Читаем пункт 16.13 ПДД:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".

Правильный ответ

№1

